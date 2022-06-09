909 ملايين درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - وام)

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بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 909 ملايين درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 293 مبايعة بقيمة 757.33 مليون درهم منها 29 مبايعة أراض بقيمة 249.54 مليون درهم و264 مبايعة شقق وفلل بقيمة 507.79 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 110 ملايين درهم في منطقة المركاض 3. وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 26 مليون درهم بمنطقة الجداف كأهم مبايعات الشقق والفلل. وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل، مع 29 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 135.94 مليون درهم منها 6 رهون أراضٍ بقيمة 8.5 ملايين درهم و67 رهن فلل وشقق بقيمة 127.44 مليون درهم، أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 13 مليون درهم ورهن في منطقة وادي الصفا 7 بقيمة 12 مليون درهم. وتم تسجيل 9 هبات بقيمة 16.28 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 5 ملايين.

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