صعود أسهم دبي وتراجع مؤشر أبوظبي.. والسيولة تتجاوز ملياري درهم

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

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تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام تداولات جلسة أمس، حيث صعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.7%، ليغلق عند 3396 نقطة بدعم صعود شبه جماعي للقطاعات القيادية، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي على نحو طفيف بنسبة 0.3%، ليغلق عند 9665 نقطة.

السيولة

واستقطبت الأسهم سيولة تتجاوز ملياري درهم، منها 1.7 مليار درهم بأبوظبي، و331 مليون درهم بدبي، وجرى التداول على نحو 380 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 135 مليون سهم في دبي، ونحو 245 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 18297 صفقة.

سوق دبي

وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.7% ليغلق عند 3396 نقطة بدعم صعود أسهم قطاع العقار 2% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 2% و«إعمار للتطوير» 1.6% و«ديار» 0.7% و«الاتحاد العقارية»1%. كما صعد قطاع النقل 2% بدعم صعود «العربية للطيران» 2.4% و«أرامكس» 2.2%، وصعدت أسهم قطاعات الخدمات 0.2 % والاتصالات 1% والسلع 12% والتأمين 1%، وصعد سهم «ديوا» 0.4%.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.36% بضغط نزول «دبي للاستثمار» 0.8%، فيما صعدت أسهم «سوق دبي المالي» 0.5% و«شعاع كابيتال» 1.8%. ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.09% مع هبوط «دبي الإسلامي» 0.1%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» عند إغلاقه السابق.

سوق أبوظبي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.3% ليغلق عند 9665 نقطة، وفي قطاع العقار نزل «الدار» 1%، وفي القطاع المالي والبنوك نزل سهم «أبوظبي التجاري» 0.7%، فيما صعدت أسهم «أبوظبي الإسلامي» 0.4% و«أبوظبي الأول» 0.2%، كما صعد «العالمية القابضة» 1.6%. وانخفض سهم «بروج» بنسبة 0.6%، وفي قطاع الطاقة نزل سهم «أدنوك للتوزيع» 0.2% و«أدنوك للحفر» 2%، بينما صعد «دانة غاز» 1.8%، وفي قطاع الاتصالات نزلت أسهم «اتصالات»1.8% و«الياه سات»1%.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي جاذباً 333 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 256 مليون درهم، و«أبوظبي التجاري» 185 مليوناً.

صدارة

تصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي، مستقطباً نحو 73 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بنحو 63 مليون درهم، ثم «ديوا» 43 مليوناً، فيما كان سهم «دار التكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.9 %.

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