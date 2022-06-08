الذراع التجارية لـ«لوك أويل» تبحث نقل مقرها من جنيف إلى دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

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تبحث شركة «ليتاسكو»، الذراع التجارية لشركة «لوك أويل» الروسية العملاقة للنفط، نقل مقرها من جنيف إلى دبي، بحسب ما نشرته شركة «إس أند بي جلوبال بلاتس» المتخصصة في البيانات المتعلقة بالطاقة، نقلاً عن مصادر مطلعة في صناعة النفط.

وأفادت «إس أند بي» بأن العديد من موظفي «ليتاسكو» في جنيف قد سئلوا خلال الفترة الأخيرة ما إذا كانوا يرغبون بالانتقال إلى دبي. ولم يعلق المتحدث باسم «ليتاسكو» على إمكانية الانتقال إلى دبي، وإنما أكد أن «ليتاسكو» تواصل تشغيل أعمالها في امتثال تام لكافة القوانين واللوائح ذات الصلة.

وقال المتحدث باسم الشركة في رد أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة «بلومبيرغ» للأنباء: «تواصل الشركة التنسيق بين أنشطة المعالجة وأنشطة قطاعات التجزئة وتتخذ كافة التدابير اللازمة للتخفيف من أثر الوضع الدولي الراهن على عملياتنا وعملائنا ومستهلكينا».

ومن الجدير بالذكر أن «ليتاسكو» قد تداولت ما يزيد على 130 مليون برميل من النفط الخام و84 مليون طن من المنتجات البترولية في عام 2019. وتمتلك «ليتاسكو» شركات تابعة لها في عدة دول، منها الإمارات، الولايات المتحدة، وسنغافورة.

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