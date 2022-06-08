برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار يعقد شراكات جديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقد مكتب أبوظبي للاستثمار شراكات مع كلٍّ من ANSR، وTalent500 في إطار برنامجه الخاص بالابتكار، والذي تبلغ ميزانيته 2 مليار درهم (545 مليون دولار أمريكي) والذي يهدف إلى تعزيز الابتكار في عدد من المجالات الاقتصادية التي تتمتع بمقومات نمو عالية. وسيقدم مكتب أبوظبي للاستثمار بموجب هذه الشراكات حوافز مالية وغير مالية لتمكين الشركتين من تطوير أعمالهما وتنميتها في إمارة أبوظبي.

وستقوم كل من ANSR وTalent500 بتأسيس مقراتها الإقليمية ومراكز للابتكار في إمارة أبوظبي بهدف تطوير الحلول التقنية التي تدعم التحولات التي تشهدها قوى العمل العالمية، كما ستعملان على إنشاء مراكز هندسية ومراكز أبحاث وتطوير لعدد من المؤسسات والشركات الناشئة الرائدة في العالم في خطوة ستساهم في جذب مواهب عالمية، وترسخ من مكانة أبوظبي كوجهة إقليمية رائدة في مجال الابتكار.

ومن المتوقع أن تستثمر ANSR أكثر من 100 مليون دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي سيساهم في خلق مئات فرص العمل في مجال التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتحليلات البيانات، وهندسة المنتجات، والتقنيات السحابية.

وقال المهندس عبد الله الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: مع التحول المتزايد للمواهب وفرق العمل لنماذج العمل المتنقلة والعالمية، فقد باتت المؤسسات بحاجة إلى تقنيات وحلول جديدة للحفاظ على قوة عاملة ناجحة ومنتجة.

وانطلاقاً من منظومتها الحيوية للابتكار، والتي تضم مهنيين من 200 جنسية مختلفة، فإن أبوظبي تعي جيداً بأن مستقبل العمل آخذ بالتغير الآن وبوتيرة سريعة، لهذا فقد استعدت الإمارة جيداً لدعم هذا التحول، ونتطلع لدعم نمو شركتي ANSR وTalent500 من خلال برنامج الابتكار، والذي سيمكننا من تحقيق تقدم هادف في سوق المواهب العالمي، لا سيما وأن الشركتين تشاطران أبوظبي رؤيتها لاستغلال الابتكار لتطوير حلول للتحديات العالمية".

وتعد ANSR شركة بارزة بمجال تأسيس وتشغيل مراكز التكنولوجيا والابتكار العالمية لصالح كبرى الشركات، وكانت قد ساعدت العديد من الشركات على بناء قدرات تحويلية واستراتيجية، مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات وقدرات السحابة والتنقل وهندسة المنتجات، وذلك من خلال توظيف أكثر من 85,000 مهني مختص والإشراف على استثمارات بأكثر من 1.5 مليار دولار لتوسيع نطاق هذه المراكز التكنولوجية.

وسيدعم برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار شركة ANSR في إنشاء مقرها لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في إمارة أبوظبي، وتأسيس "مركز التكنولوجيا العالمي"، وهو وجهة رائدة تمكن المؤسسات من جذب أفضل المواهب العالمية، وبناء فرق عمل مختصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وقدرات التنقل والمنتجات والتصميم.

وتعمل منصة التكنولوجيا Talent500 المدعومة بالذكاء الاصطناعي، على تمكين الشركات من اكتشاف القوى العاملة العالمية المناسبة لها وتوظيفها. وتضم شبكة المواهب العالمية في هذه المنصة أكثر من 650,000 مهني ينتشرون في أكثر من 50 دولة، وتغطي مجالات خبرتهم الإنتاج والهندسة والتصميم.

وفي إطار الشراكة مع برنامج الابتكار، ستقوم Talent500 بتأسيس مقرها الإقليمي ومركز عالمي للابتكار وتطوير المنتجات في إمارة أبوظبي سيضم فريق مميز في مجال البحث والتطوير والتكنولوجيا لابتكار حلول مواهب عالمية المستوى قائمة على الذكاء الاصطناعي. كما ستقوم الشركة أيضاً بتوسيع شبكتها من المواهب لتشمل المهنيين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

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