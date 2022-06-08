«فيديكس» تطلق بدبي عملية اختبار روبوت للتسليم في اليوم نفسه

المصدر: دبي- البيان

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وقعت فيديكس إكسبريس، شركة النقل السريع الأكبر عالمياً التابعة لشركة فيديكس كوربوريشن، اتفاقية تعاون مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة للبدء في اختبار روبوت فيديكس «روكسو» ذاتي القيادة للتسليم باليوم نفسه بمنطقة واحة دبي للسيليكون. وتأتي هذه الخطوة التجريبية على ضوء مذكرة تفاهم تم توقيعها سابقاً مع هيئة الطرق والمواصلات كجزء من استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة.

ويتم تطوير روكسو ليكون روبوت تسليم شخصي ذاتي القيادة لتوصيل الشحنات المحلية باليوم نفسه إلى منازل العملاء والشركات، مع وجود مشغلين عن بعد، بحيث يتواجدون باستمرار للتدخل إذا لزم الأمر. يعمل روكسو بالبطارية ويبلغ طوله 157 سم ويزن 204 كغ وقدرة تحمل تصل إلى 45 كغ. يتمتع هذا الروبوت المبتكر بقاعدة عجلات متعددة الاستخدامات تمكنه من السير على الأسطح الوعرة وغير المستوية وكذلك الصعود والنزول عن الأرصفة.

وتتضمن تجربة الروبوت في دبي، تصميم الطريق الأمثل لمسار روكسو، على طول ممرات المشاة وجوانب الطرق باستخدام العديد من التقنيات، بما فيها تقنيات الكشف بالليزر ومستشعرات المدى (LiDAR) والرادار والكاميرات المتعددة، بالإضافة إلى خوارزميات التعلم الآلي التي تسمح له بتجنب العوائق وتفاديها. وسيقوم روكسو بمساعدة المشغلين عن بعد بالتنقل ضمن مسارات آمنة حتى يقوم بالمستقبل بتكرار تجربة التسليم من الباب إلى الباب بشكل ذاتي.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستكون دبي المحطة الدولية الأولى خارج الولايات المتحدة الأمريكية، لاختبار روبوت روكسو ذاتي القيادة، الذي ستجريه شركة فيديكس بين المقر الرئيسي لواحة دبي للسيليكون ومجمع دبي الرقمي.

وقال طارق هنيدي، نائب رئيس عمليات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في فيديكس إكسبريس: «تلتزم فيديكس برؤيتها المتمثلة بإرساء مستقبل قطاع النقل والإمداد، وتعد دبي ببنيتها التحتية المصممة وفق أعلى المعايير العالمية وسوقها القابل للتكيف بسرعة مع التقنيات الجديدة، وجهة مثالية لاختبار روبوت روكسو الذاتي القيادة، خصوصاً أن هذه التجربة تحظى بدعم سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة وهيئة الطرق والمواصلات».

وقال المهندس معمر الكثيري، المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والمدينة الذكية في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «يسعدنا أن نتعاون مع فيديكس إكسبريس لاختبار هذه التجربة الأولى من نوعها في المنطقة لتوصيل الشحنات. ولطالما دعمت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ومناطقها الحلول والابتكارات ذات التقنية المتقدمة خصوصًا في مجال المدن الذكية والنقل ذاتي القيادة، لذا يعد قرار إجراء الاختبار في واحة دبي للسيليكون دليلاً على البيئة المواتية التي توفرها ودورها الكبير والفعال في تقديم حلول ذكية جديدة خاصة لدبي والإمارات عموماً. وبالتوازي مع الدور الفعال الذي تقوم به في إطار خطة دبي الحضرية 2040 واستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، تلتزم سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة بمواصلة العمل عن كثب مع السلطات والشركات لتقييم الحلول المبتكرة وإطلاقها في مجمع التكنولوجيا المتكامل».

وكان لهيئة الطرق والمواصلات في دبي مساهمة كبيرة وفاعلة في دعم وتشجيع فيديكس على طرح تجربة روكسو في دبي، حيث دعمت إجراء تقييمات للمخاطر والسلامة وتحديد موقع وطريق مناسبين لإجراء التجربة بالتنسيق مع فيديكس إكسبريس وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة. وقال خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والموصلات: «تتمتع روبوتات توصيل الميل الأخير بإمكانيات هائلة لتوفير الراحة والخدمة السريعة للمجتمع في دبي. ويسعدنا أن نقدم تقنية القيادة الذاتية للعملاء كونها ستعزز خدماتنا وتساعدنا على بلوغ هدفنا المتمثل بأن تكون 25٪ من إجمالي رحلات النقل في دبي ذاتية القيادة».

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