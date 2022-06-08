دبي تستضيف الجولة المغربية للعقار والاستثمار بدول الخليج

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي الجولة المغربية للعقار والاستثمار بدول الخليج بدورتها الأولى في 10 يونيو بفندق هيلتون الحبتور. وتتضمن الجولة معرضاً مغربياً للعقار يستهدف من يرغبون في اقتناء عقارات بالمغرب، بالإضافة إلى مؤتمرات حول الاستثمار بالمغرب ولقاءات تجمع أصحاب المشاريع ومستثمرين مغاربة ومن جنسيات مختلفة.

وتتواصل فعاليات الدورة الأولى أيام 10 و11 و12 يونيو، فيما ستكون هناك دورات أخرى مرتقبة في جدة بنهاية العام، والدوحة مطلع العام المقبل. ويتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من20000 زائر، وذلك مرتبط بالإمكانات المخصصة للجانب التواصلي والدعائي، بالإضافة إلى جودة العروض العقارية والتمويلية التي أعدت خصيصاً لهذه المناسبة.

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