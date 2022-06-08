«القابضة» تطلق صندوقاً استثمارياً بـ 100 مليون دولار في الأردن

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «القابضة» (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، اليوم؛ عن إطلاق صندوق رأس مال استثماري في مجال التكنولوجيا (الصندوق)، بقيمة 100 مليون دولار، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والرّيادة في المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، بهدف دعم شركات التكنولوجيا عالية النمو، وتعزيز استمرار الازدهار الرقمي لاقتصاد المملكة.

ويأتي إطلاق الصندوق ضمن الشراكة الصناعية الاستراتيجية بين الإمارات والأردن، وتعزيزاً لالتزام «القابضة» (ADQ) بالاستثمار في تطوير القطاعات الأساسية للاقتصاد الأردني، ودعم المنظومة العالمية للتكنولوجيا.

والجدير بالذكر أن الصندوق يأتي تماشياً مع استراتيجية «القابضة» (ADQ) في الاستثمار، والتي تهدف إلى فتح آفاق النمو المتبادلة وتحقيق عوائد مالية مستدامة لدولة الإمارات وشركائها، بما يسهم في إضفاء مزيد من القيمة، ويعزز الازدهار الاقتصادي على المدى البعيد.

وسوف يستثمر الصندوق في الشركات الجديدة عالية النمو ذات نماذج عمل مثبتة، وفي صناديق التمويل، التي تركز على الأردن بصورة أساسية.

وفي إطار الجهود الرامية إلى تسريع الاقتصاد الرقمي في المملكة، سيتم تخصيص الصندوق لتمويل الشركات الناشئة في التكنولوجيا، والشركات الرائدة في الابتكارات المتخصصة ضمن قطاعات تكنولوجيا المعلومات؛ والاتصالات؛ والخدمات المالية؛ والتعليم؛ والأغذية والزراعة؛ والصحة وعلوم الحياة؛ والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا الطاقة النظيفة.

كما أن حوالي 27% من رواد أعمال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أردنيون، يتميز الأردن بامتلاكه مواهب ذات مهارات عالية في مجال التكنولوجيا، مع وجود أكثر من 600 شركة متخصصة في هذا القطاع.

إمكانات هائلة

وقال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«القابضة» (ADQ): «بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن أطلقنا الصندوق بقيمة 100 مليون دولار، نظراً للإمكانات الكبيرة، التي تتمتع بها منظومة التكنولوجيا في المملكة؛ حيث توفر السوق الأردنية الحيوية إمكانات استثمارية هائلة في القطاعات، التي تندرج ضمن نطاق خبرتنا.

وبالإضافة إلى ذلك، بصفتنا شريكًا ملتزمًا، يمكننا هذا الاستثمار من المساهمة بدعم نموّ تلك السوق. كما يسهل الصندوق الوصول إلى الشركات الرّائدة التي تقع محل اهتمامنا مع تسريع فرص النموّ وتمكين الشركات وروّاد الأعمال للإستفادة من أسواق وصناديق التمويل الرائدة في قطاع التكنولوجيا».

محطة بارزة

وقال أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي والرّيادة في الأردن: «يُمثّل إعلان اليوم محطّة بارزة على مسار النموّ الاقتصادي في الأردن، ويعكس تركيزنا على الشّراكة مع المؤسّسات العالمية الرائدة لإحداث التغيير وترك أثر إيجابي على اقتصادنا.

وبما أن»القابضة«(ADQ)، تسعى إلى دعم وتسريع التحوّل في الاقتصاد الرقمي، فإن استثمار»القابضة«(ADQ) الى جانب وزارة الاقتصاد الرّقمي والرّيادة في الأردن في شركات التكنولوجيا عالية النموّ، سيساعد في توفير فرصٍ جديدة ضمن القطاع الرقميّ في المملكة، والترويج لها بما يُعزّز مكانتنا على خارطة التكنولوجيا العالمية».

وخصّصت «القابضة» (ADQ) صندوقًا استثماريًا بقيمة 10 مليارات دولار في إطار الشّراكة الصناعية الموقّعة بين الإمارات ومصر والأردن، بهدف تعزيز النموّ الاقتصادي المستدام ضمن خمسة قطاعات تحظى بالأولوية في الدول الثلاث.

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