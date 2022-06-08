"البيان" تطلع على أحدث الابتكارات لمستقبل أكثر مرونة واستدامة لمنظومات تكنولوجيا المعلومات

المصدر: باريس: محمد الشامسي

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اطلعت "البيان" على أحدث الابتكارات المتمحورة حول بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة لمنظومات تكنولوجيا المعلومات

حيث رافقت الفريق القيادي لشركة شنايدر إلكتريك في فعالية إعلامية بعنوان "المستقبل يبدأ اليوم: إعداد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لمواكبة متطلبات العمليات الخالية من الكربون" والتي أقيمت أمس الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس.

وسلطت الفعالية الضوء على أحدث الابتكارات المتمحورة حول بناء مستقبل أكثر مرونة وكفاءة واستدامة لمنظومات تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات المهمة بما في ذلك القيمة التي توفرها منظومات الشراكة وسُبُل تمكين المستقبل الرقمي من خلال البرمجيات والحلول المتطورة مثل منظومة برمجيات EcoStruxure IT التي طورتها شنايدر إلكتريك.

وتقوم منظومة برمجيات EcoStruxure IT بتحديث مراقبة وإدارة البنية التحتية المعقدة والهجينة لتكنولوجيا المعلومات للحفاظ على مرونة وأمن البنية التحتية مع خيارات نشر مرنة تشمل حلولا قائمة على السحابة لدعم بيئات التكنولوجيا من بضعة مواقع إلى آلاف المواقع على مستوى العالم.

وأكد كيفن براون نائب الرئيس الأول لحلول EcoSruxure, Secure Power, " أن تحديث منظومة برمجيات تكنولوجيا المعلومات يأتي في وقت يتفق فيه 99‎%‎ من الرؤساء التنفذيين للشركات الكبيرة على أن قضايا الاستدامة مهمة لنجاح الأعمال ويحتل الأمن المرتبة الأولى في مقياس مخاطر أليانز، ويعزى 62‎%‎ من انقطاع تكنولوجيا المعلومات إلى فشل البنية التحتية من قبل موردي السحابة والمملوكين كمحفظة برامج كاملة، لذلك تم تطوير البرنامج لتوفير المزيد من القدرات والمرونة وخيارات النشر أكثر من أي وقت سابق للمؤسسات وتمكين العملاء من تشغيل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الأكثر مرونة وأمانا واستدامة.

وأوضح أن عمليات النشر مهمة كمراكز بيانات مركزية وهناك حاجة إلى قدرات جديدة لأدوات البرمجيات للحفاظ على مرونة البنية التحتية، إضافة إلى إبراز الاستدامة كاتجاه مهم، وعليه يجب قياس وإدارة استهلاك الطاقة والبصمة الكربونية لمراكز بيانات الشركة.

ابتكار مستدام

وكشفت "شنايدر إلكتريك" عن وحدات UPS أحادية الطور مزودة بتقنية ليثيوم أيون الأكثر استدامة من نوعها.

وقالت ألكسندرا ثين، نائب رئيس نشر عرض المعاملات والحافة، إن هذا الابتكار الجديد يعتبر من أهم المخرجات والإنجازات في السنوات الأخيرة، حيث يوفر UPS طاقة أكثر قابلية للتطوير في أصغر بصمة وأخف وزنا، مايوفر مساحة لتكنولوجيا المعلومات المهمة وبتكلفة إجمالية منخفضة، ويمكن المؤسسات من حماية طاقة تصل إلى 20 كيلو واط.

وأضافت "تم التوصل لهذا المنتج عن طريق استخدام الجيل المتقدم من تقنية أشباه الموصلات بسبب تحول طريقة العمل من مراكز البيانات الكبيرة إلى الصغيرة مما يتطلب وجود خدمات ومكونات أصغر حجما وتتسع للمساحات وأماكن المستخدمين.

وأوضحت "أن من أبرز مميزات وحدات Smart-UPS Ultra أنه منظم للتيار الكهربائي المتردد ويساعد الشركات الصغيرة والناشئة في التقليل من الخسائر التي قد تنتج من انقطاع الكهرباء وتأثيرها على البنية التحتية بالإضافة إلى تقليل خطر فقدان البيانات، كما أن بطاريات ليثيوم أيون لاتتطلب استبدالها في ظل ظروف التشغيل العادية وتساهم في تقليل الوقت والمال الذي ينفق على الصيانة.

وأكدت أن الشركة تعمل على استراتيجية مزدوجة مع موردين متعددين مايقلل من احتمال أن يكون هناك عجز في توفير المكونات الداخلية، إضافة إلى استمرارية عملها في تطوير البنية التحتية لشبكة الإمداد اللوجستي.

وبينت أن هذا المنتج يتوفر حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وسيتم توفيره في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول 2023.

شراكة

وأعلنت شركة شنايدر إلكتريك عن شراكتها الجديدة مع مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات كيندريل.

وتعزز هذه الشراكة طرق العمل لتقديم الحلول لمعالجة أزمة المناخ بطريقة أكثر سلاسة وكفاءة.

كما سيوفر التحالف الاستراتيجي العالمي استدامة متزايدة من خلال برامج مختلفة بما في ذلك إعادة التدوير والشبكات الكهربائية الصغيرة وبطاريات ليثيوم أيون وأنظمة تخزين الطاقة.

وأكد بول سافيل مسؤول الشبكات والحوسبة في "كيندريل" وهي شركة عالمية تبلغ قيمتها 19.4 مليار دولار، أن قطاع تقنية المعلومات يشهد نموا كبيرا بسبب التحولات الجذرية والعديد من المتغيرات، كما أن هناك نقلة نوعية في البرمجيات كونها أصبحت تساعد في إدارة الأجهزة الطرفية ومصادر المعلومات.

وأوضح أن خدمات الطيف "تقنية المعلومات" تعتمد على 6 محاور رئيسية وهي..

- الخدمات الحوسبية.

-الأمن.

-التطبيقات المؤسسية المتقدمة.

-أدوات الذكاء الاصطناعي.

-إدارة الشبكات الكبيرة.

-الحوسبة الطرفية.

وذكر أن المتغيرات في مراكز البيانات تساعد الشركات الصغيرة في تطوير الخدمات من خلال 3 عوامل:

- تكلفة تشغيل منخفضة بشكل عام.

- ديناميكية ومرونة تشغيلية للخصائص.

- إطلاق خدمات جديدة تساهم في الربحية وخلق قنوات توريد جديدة.

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