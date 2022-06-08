«جوليوس باير» يعتزم توسيع أعماله إقليمياً

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك جوليوس باير عن توسيع أعماله في المنطقة، حيث تنشط الاقتصادات الخليجية بصورة ملحوظة موضحاً عزمه إطلاق عملياته في الأسواق القطرية من خلال افتتاح مكتب استشاري في مركز قطر للمال، حيث يتعاون البنك حالياً مع هيئة مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال لإنجاز عملية تأسيس المكتب رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة.

وعيّن جوليوس باير سليم بوكر لإدارة مكتب البنك الاستشاري ودعم جهود توسّعه في قطر. وتولى بوكر قبل انضمامه إلى جوليوس باير منصب رئيس وحدة الخدمات المصرفية الخاصة لدى ذراع إدارة الثروات التابعة لبنك الدوحة. ويعمل بوكر في منصبه الجديد تحت إشراف علي رضا فاليزاده، الرئيس التنفيذي لجوليوس باير الشرق الأوسط.

أهداف النمو

وقال ريجيس برغر، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى جوليوس باير: «نجحنا خلال العقود الماضية بتعزيز حضورنا على نطاق واسع في الشرق الأوسط، وتسهم هذه الخطوة في دعم أهداف النمو والتوسع الجديدة للبنك في المنطقة».

سمعة مرموقة

وقال علي رضا فاليزاده، الرئيس التنفيذي لجوليوس باير الشرق الأوسط: «يتميز جوليوس باير بمكانةٍ راسخة وسمعة مرموقة في الشرق الأوسط. ونشهد حالياً ظهور جيل جديد من العملاء الذين يبحثون عن طرق جديدة للمحافظة على الثروات، وبخاصة في قطر وغيرها من دول مجلس التعاون. ونملك في جوليوس باير الإمكانات اللازمة لتلبية احتياجات هذه الشريحة الجديدة من العملاء بفضل حضورنا الإقليمي القوي وتاريخنا العريق في مجال إدارة الثروات ونقلها عبر الأجيال. ويسرني الترحيب بالسيد سليم بوكر ضمن عائلة البنك، وكلي ثقة بأن خبراته ومعارفه في الأسواق القطرية ستساعدنا على تحقيق أهدافنا المنشودة».

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