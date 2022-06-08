«روتانا» تفتتح تجريبياً أول فنادقها الـ 5 نجوم في السليمانية بكردستان العراق

المصدر: السليمانية – البيان

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أعلنت شركة روتانا لإدارة الفنادق والتي تدير في محفظتها 110 فنادق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، الافتتاح التجريبي لفندق سليماني روتانا أول فنادقها الـ 5 نجوم في السليمانية بكردستان العراق.

ويضم فندق سليماني روتانا 240 غرفة وجناحاً. ويقدّم مجموعة واسعة من الخدمات والمرافق الترفيهية ومرافق رجال الأعمال بما في ذلك أجنحة واسعة بغرفة نوم واحدة وأجنحة رئاسية، ناد رياضي مجّهز بالكامل، ومنتجع صحي.

وقال حسين هاشم، المدير العام لسليماني روتانا: يمثل فندق سليماني روتانا ثالث فنادقنا في كردستان، ومن المقرر أن يضم عدداً من المرافق العصرية التي تقدّم أحدث التقنيات التكنولوجية. ويقدم سليماني روتانا خمسة خيارات متنوعة لتناول الطعام. وسيجد الضيوف أيضاً خمس قاعات اجتماعات فسيحة ومجهزة تجهيزاً كاملاً بالإضافة إلى قاعة احتفالات واسعة تتسع لما يصل إلى 450 شخصاً.

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