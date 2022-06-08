أرادَ تطلق «روبينيا» المرحلة السكنية الثالثة في «مَسار» بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت أرادَ أخيراً مجتمع روبينيا، المرحلة السكنية الثالثة من مَسار بالشارقة، وذلك استجابة للطلب المتزايد لدى المستثمرين. وتم تقديم إطلاق هذه الوحدات السكنية البالغ عددها 565 فيلا ومنزلاً ريفياً في روبينيا بعد بيع أول مرحلتين سكنيتين في هذا المشروع.

وتبلغ القيمة الإجمالية لمشروع مَسار 8 مليارات درهم، ويضم 4 آلاف منزل ضمن ثمانية مجتمعات مسوّرة يربط بينها محور مركزي أخضر يحتضن 50 ألف شجرة. وحظي مَسار بأصداء إيجابية واسعة حيث بات المشروع الأكثر مبيعاً على الخارطة منذ إطلاقه في شهر يناير 2021 بالشارقة. ومن المخطط الانتهاء من جميع وحدات روبينيا بحلول الربع الثاني من عام 2024.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: استقطب مشروع مَسار اهتمام العديد من المشترين والمستثمرين من مختلف الجنسيّات بفضل تصميمه المميز وموقعه الاستراتيجي ومنازله عالية الجودة. من هنا، يسرّنا إطلاق مبيعات المرحلة الثالثة، روبينيا، في هذا المجتمع السكني الفاخر.

وسيتم الانتهاء من مركز زوّار مَسار خلال شهر يونيو الجاري، بحيث يكون أول جزءٍ يتم افتتاحه أمام الجمهور. كما سيتم في الوقت ذاته افتتاح ركن زاد للمطاعم، ومنطقة لعب ومغامرات للأطفال وساحة تزحلق، إلى جانب منزل العرض في المشروع.

وتمت ترسية أول عقود مَسار خلال شهر مايو من العام الماضي، وتضمن ذلك عقد تصميم البنية التحتية وخدمات الإشراف والاستشارات، والذي فازت به شركة بارسونز الأمريكية للاستشارات الهندسية، وعقد تشييد مركز زوار مَسار ومنزل العرض، والذي كان من نصيب شركة الشعفار للمقاولات العامة.

كما تم في مارس الماضي ترسية عقدين آخرين لتطوير البنية التحتية وتنسيق الحدائق في المنطقة المركزية حول مركز زوار مَسار والمنطقة العازلة المحيطة بالمجتمع السكني.

وأرست أرادَ في مايو كذلك عقدين رئيسيين بقيمة إجمالية تبلغ 460 مليون درهم لتشييد سنديان، المرحلة السكنية الأولى من المشروع. وتمت المباشرة بالعمل فوراً، حيث يتوقع الانتهاء من أعمال البناء خلال 14 شهراً. كما سيتم ترسية عقود المرحلتين السكنيتين الثانية والثالثة، كايا وروبينيا، بحلول نهاية الربع الثالث من هذا العام.

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