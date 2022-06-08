إثراء دبي تطرح شقق ون آند أونلي «برايفت هومز» و«ون زعبيل ذا ريزيدينسز» للبيع

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت إثراء دبي، شركة التطوير العقاري وإدارة الأصول المملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، طرح ون زعبيل ذا ريزيدينسز وَون آند أونلي برايفت هومز للبيع في أكثر المعالم شهرةً في دبي.

من المقرّر أن يصبح ون زعبيل، المشروع متعدد الاستخدامات والحاصل على عدة جوائز عالمية، من أشهر المعالم المعمارية في الإمارات نظراً لموقعه الاستراتيجي في قلب مركز الأعمال في دبي. يجسد مشروع ون زعبيل الإبداع في الهندسة المعمارية ببرجيْه الفريدين اللذين يربطهما ذا لينك أطول برج معلق كابولي في العالم، مما يؤهل المشروع إلى تحطيم رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

يربط مبنى ذا لينك بين برجيْ ون زعبيل على ارتفاع حوالي 100 متر ويزن 13,000 طن. سيضم المبنى العديد من معالم الجذب الفاخرة في دبي كمرافق الضيافة والترفيه الآسرة، ومطاعم عالمية تستضيف أشهر الطهاة في العالم، ومسبح انفينيتي، ومنصة للمشاهدة تطل على مشاهد بانورامية ساحرة لدبي، كما سيقدم تجربة فريدة للمشي على أرضية زجاجية.

ويطرح ون زعبيل تاور 94 وحدة من ون آند أونلي برايفت هومز للبيع في أول منتجع حضري عمودي في العالم تحت إدارة العلامة التجارية الفاخرة ون آند أونلي. تتواجد شقق ون آند أونلي برايفت هومز في أهم الوجهات العالمية وتوفر ملاذات سكنية راقية جداً، وستكون هذه الشقق في ون زعبيل على مستوى الفخامة نفسه. وتعكس هذه الشقق السكنية تصاميم معمارية مميزة ونمط حياة فريد من نوعه حرصت على تقديمه مجموعة ون آند أونلي. يتاح للمقيمين في ون آند أونلي برايفت هومز الدخول لجميع المرافق والاستمتاع بالخدمات المميزة في منتجعات مجموعة الضيافة الفاخرة، علاوةً على ذلك سيحظى سكان المشروع بسلسلة من المزايا والعروض الحصرية.

ويضم ون زعبيل ذا ريزيدينسز 264 شقة سكنية تتميز بموقعها الاستراتيجي والمرافق الفاخرة. تتكون خيارات الشقق السكنية المعروضة للبيع من 1 و2 و3 و4 غرف نوم مؤلفة من طابق أو طابقين وبنتهاوس مؤلف من 5 غرف نوم.

ويتوافر في المشروع متعدد الاستخدامات عدة خيارات للإيجار من بينها مكاتب فاخرة على مساحة 26,000 متر مربع، و3 طوابق من محلات البيع بالتجزئة، إضافة إلى المطاعم والتجارب الترفيهية الموزعة على مساحة 12,000 متر مربع. ويحتل ون زعبيل موقعاً استراتيجياً في قلب دبي عند تقاطع شارع الشيخ زايد ومنطقة الأعمال التجارية، وسيصبح المشروع معبراً للدخول لمنطقة دبي المالية ويتميز أيضاً بقربه من مركز دبي التجاري العالمي وبرج خليفة ومطار دبي الدولي.

وقال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة إثراء دبي: «الهندسة المعمارية الساحرة والموقع الاستراتيجي والعروض الاستثنائية متعددة الخيارات، تجعل ون زعبيل وجهة مميزة للسكن والعمل والترفيه في أحد أكثر المعالم شهرةً في دبي، والذي يعد انعكاساً حقيقياً لرؤية دبي الطموحة».

ويهدف مشروع ون زعبيل إلى تحقيق أعلى معايير الاستدامة عبر تطبيق متطلبات شهادة الريادة في تصميم الطاقة والبيئة LEED الذهبية في جميع نواحي بناء وتشغيل المشروع، ويأتي ذلك تماشياً مع هدف الإمارات بالوصول إلى صفر انبعاثات كربونية في 2050.

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