الإمارات 14 عالمياً في «الثقة بالاستثمار»

المصدر: دبي - سيد صالح

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عززت الإمارات جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من واقع نتائج مؤشر الثقة في الاستثمار 2022، الصادر عن «كيرني»، ويرصد أفضل دول العالم في تهيئة مناخها التجاري لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال توفير الثقة وغيرها من الظروف الملائمة.

واحتفظت الإمارات بصدارتها على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمؤشر الشركة الأمريكية للاستشارات المهنية، كما تقدمت مركزاً في ترتيبها العالمي هذا العام لتنال المركز 14 مقارنة بالـ 15 في إصدار العام الماضي.

وحصلت الإمارات هذا العام على رصيد إجمالي بلغ 1.775 درجة، تفوقت بها على هولندا، كوريا الجنوبية، بلجيكا، سنغافورة، البرتغال، النمسا، الدنمارك، البرازيل، النرويج، قطر وأيرلندا، التي جاءت في المراكز من 15 إلى 25 على التوالي. ورصدت «كيرني» في التقرير المُرفق بنتائج المؤشر احتفاظ الإمارات بمكانتها كأفضل وجهة إقليمية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فضلاً عن تقدمها المُطرد على المؤشر العام.

وقال رودلف لوميير، شريك ورئيس «معهد التحولات الوطنية» الذي يتبع «كيرني»: «يُشير التقدم المُطرد الذي حققته الإمارات على المؤشر، حيث قفزت من المركز 21 عالمياً عام 2017 إلى 14 عالمياً هذا العام، إلى مدى قوة الثبات والزخم لديها. ولقد أسهم نجاح «إكسبو دبي» مع استمرارية الإمارات في تعزيز بنيتها التحتية التقنية العصرية في تنويع اقتصادها ». وأشار إلى نجاح الإمارات في احتواء «كوفيد19» في جعل الإمارات وجهة سياحية عالمية مُتألقة خلال 2021، بينما كانت غالبية الوجهات السياحية الأخرى في العالم ما زالت مُغلقة بسبب الجائحة، الأمر الذي أسهم بدوره في تسريع إيقاع التعافي.

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