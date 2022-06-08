«البنك الدولي» يتوقع 4.7% نمو اقتصاد الإمارات في 2022

المصدر: (دبي- سيد صالح)

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توقع «البنك الدولي» أن تحقق الإمارات 4.7% نمواً اقتصادياً هذا العام وفقاً لإصدار يونيو 2022، من سلسلة التقارير الدورية التي يُصدرها البنك بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي».

وذكر «البنك الدولي» في تقريره أن ارتفاع أسعار النفط وأيضاً التغييرات الهيكلية التي أجرتها حكومة الإمارات على الاقتصاد الوطني خلال الفترة الأخيرة تُعزز آفاق النمو بالدولة. وأوضح التقرير أن القطاع غير النفطي ضمن اقتصاد الإمارات سيستفيد أيضاً من ارتفاع أسعار النفط وعلى المدى القريب، فيما ستؤدي التعديلات الهيكلية إلى تعميق أسواق رأس المال، وزيادة مرونة سوق العمل على المدى المتوسط، فيما سيحظى النمو الاقتصادي في الدولة بدعم من الابتكار التقني.

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