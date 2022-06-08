%25 ارتفاع القيمة السوقية لـ«أبوظبي للأوراق المالية» إلى تريليوني درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تجاوزت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عتبة الـ 2 تريليون درهم (545 مليار دولار) للمرة الأولى في تاريخه وهو ما يمثل إنجازاً تاريخياً. وارتفعت القيمة السوقية للسوق بنسبة 25% ليحتل السوق المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية بين الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد مرور عقدين فقط من الزمن على تأسيسه.

وجاء الارتفاع مدفوعاً بموجة الاكتتابات العامة وعمليات الإدراج التي شهدها العام الماضي، والتي شملت «موانئ أبوظبي» و«فيرتيغلوب» و«أدنوك للحفر»، إضافة إلى «ألفا ظبي»، ومجموعة ملتيبلاي. وكان من بين أحدث الطروحات في سوق أبوظبي اكتتاب أسهم بروج الذي جمع 2 مليار دولار وتم إدراجها الأسبوع الماضي، كما أطلقت شركة القابضة ومؤسسة شيميرا كابيتال شركة مؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج ليتم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتحقق هذا الإنجاز بدعم من استراتيجية السوق ADX One الرامية إلى تعزيز سيولته عبر مبادرات متنوعة ومنها تقديم حوافز للشركات الراغبة بالإدراج وخفض رسوم وعمولات التداول وطرح منتجات وخدمات مبتكرة. وحقق المؤشر المرجعي للسوق، مؤشر «فوتسي سوق أبوظبي العام»، منذ بداية العام وحتى تاريخه ارتفاعاً بنسبة 16%، مما يجعله أحد أفضل مؤشرات أسواق الأسهم أداءً في العالم.

وخلال الربع الأول، سجل السوق زيادة بنسبة 87% على أساس سنوي بقيمة التداولات. وارتفعت قيم التداولات (بيعاً وشراءً) إلى 202 مليار درهم في الربع الأول من العام مقارنة مع 108 مليارات درهم في الربع الأول 2021. كما قفزت القيمة السوقية للأسهم المملوكة للمستثمرين الأجانب في الربع الأول 2022 بنسبة 163% إلى 131 مليار درهم مقارنة مع 50 مليارا بالربع الأول 2021.

السوق الثاني

وأعاد سوق أبوظبي إطلاق العلامة التجارية لمنصة «السوق الثاني» تحت اسم «سوق نمو» في أبريل بهدف تسريع وتيرة تطور المنظومة الحيوية متسارعة النمو التي أسستها أبوظبي لاحتضان ودعم الشركات المتنامية.

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