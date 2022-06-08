فعاليتان للإنشاءات والتصميم والصناعات التحويلية والتكنولوجيا بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن تنظيم فعاليتين متخصصتين في مجالي الإنشاءات والتصميم والصناعات التحويلية والتكنولوجيا هما الأول من نوعهما على مستوى المنطقة، وذلك بالشراكة مع «شركة كونيكت»، في الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر في مركز أبوظبي للمعارض.

ويعد أسبوع الشرق الأوسط للتصميم والبناء الحدث الأول من نوعه في المنطقة الذي يعنى بمجال البناء والتصميم الداخلي والضيافة والصناعات التجارية ضمن حدث واحد، والذي سيجلب تحت مظلته أهم المؤسسات العالمية العاملة في قطاع الإنشاءات والبناء من كل من إسرائيل وبولندا وتركيا والمملكة المتحدة والإمارات.

ومعرض الشرق الأوسط للصناعة والتكنولوجيا هو الحدث الوحيد في المنطقة الموجه نحو الصناعات التحويلية والقطاع الصناعي.

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