تراجع أداء أسواق الأسهم والسيولة 1.9 مليار درهم

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت أسواق الأسهم المحلية في ختام تداولات جلسة أمس بضغط نزول القطاعات القيادية حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.47% ليغلق عند 3372 نقطة. كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.3% ليغلق عند 9697 نقطة. واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.9 مليار درهم، منها 1.6 مليار درهم بأبوظبي و267 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على نحو 371 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 109 ملايين سهم في دبي ونحو 261 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 24251 صفقة.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.47% ليغلق عند 3372 نقطة بضغط نزول قطاع البنوك بنسبة 0.7% مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 1.4% و«دبي الإسلامي» 0.1 %. كما تراجعت أسهم قطاع العقار 0.6% مع نزول «إعمار للتطوير» 1.8% و«ديار» 1.7% و«إعمار العقارية» 0.3% و«الاتحاد العقارية»0.4%.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.24% بضغط نزول «سوق دبي المالي» 2.4% و«شعاع كابيتال» 3%، فيما صعد «دبي للاستثمار»0.7%. وتراجعت أسهم قطاعات الاتصالات 1% والسلع 2% والتأمين 1%، واستقر سهم «ديوا» دون تغير يذكر.

وصعد قطاع النقل 3% بدعم صعود و«أرامكس» 1.7%، فيما هبط «الخليج للملاحة» 2.4% و«العربية للطيران» 0.5%. وصعد قطاع الخدمات 0.34%.

وتصدر «سوق دبي المالي» النشاط، مستقطباً 51 مليون درهم، ثم «ديوا» 42 مليونا، فيما كان سهم «الإسمنت الوطنية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%.

سوق أبوظبي

تراجع مؤشر سوق أبوظبي %0.3 ليغلق عند 9697 نقطة. وفي القطاع المالي والبنوك نزل سهم «أبوظبي التجاري» %2 و«أبوظبي الإسلامي» %0.7. وانخفض سهم «بروج» بنسبة %1.9. وفي قطاع الطاقة صعد سهم «أدنوك للتوزيع» %0.5 و«أدنوك للحفر» 3.6%، بينما نزل «دانة غاز» %0.9. وفي قطاع الاتصالات صعد سهم «الياه سات» 0.4%، بينما تراجع «اتصالات» %1. وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط بـ 339 مليونا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز