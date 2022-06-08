بدء تشييد «W رزيدنسز دبي - داون تاون»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «دار الأركان» بدء تشييد مشروعها «W رزيدنسز دبي - داون تاون»، بما يشمل أعمال الحفر ووضع الدعائم والأساسات، وذلك بعد مرور 90 يوماً على الإطلاق الناجح للمشروع في فبراير. ومن المتوقع أن يقدم المشروع المباع بالكامل بقيمة مليار درهم أول وحدات سكنية مستقلة في العالم تحمل علامة «W للفنادق».

وكانت «دار الأركان» أرست عقد أعمال الحفر ووضع الدعائم والأساسات على «ستروميك الإمارات للأساسات»، كما تم اختيار «بي إتش إن إس للاستشارات الهندسية» كمهندس معماري رئيسي. وقال زياد الشعار، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة «دار الأركان للتطوير العقاري»: «W رزيدنسز دبي - داون تاون» هو ثالث مشاريعنا في منطقة وسط مدينة دبي .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز