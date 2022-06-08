غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تطلق جولات ترويجية لاستقطاب الشركات الناشئة ذات النمو السريع

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دبي - البيان

دشنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث التي تعمل تحت مظلة غرف دبي، أولى مبادراتها لاستقطاب الشركات الرقمية العالمية إلى إمارة دبي، مطلقة سلسلة من الجولات الترويجية في الأسواق العالمية، بدأتها بجولة في أثيوبيا وكينيا وعقد لقاءات واجتماعات مع حوالي 20 شركة ناشئة أفريقية رقمية ذات نمو سريع.

وجاءت الجولة ضمن وفد لجيتكس زار أخيراً الأسواق الأفريقية، حيث التقت الغرفة مع 20 شركة أفريقية ناشئة وسريعة النمو متخصصة بالقطاعات الرقمية المتنوعة، وذلك بغرض التعرف على التقنيات المتطورة التي توفرها هذه الشركات، والمساعدة على تعزيز توسعها في الأسواق العالمية انطلاقاً من دبي.

وكان مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي اعتمد في بداية العام الحالي استراتيجيته للمرحلة المقبلة (2024-2022) والتي تركز على تحسين بيئة الأعمال الرقمية، وتطوير الدعم للشركات الرقمية، واستقطاب الشركات الرقمية العالمية، حيث تأتي الجولة الترويجية ضمن خطة متكاملة لتحقيق أهداف الاستراتيجية.

وعقد فيصل الشحي، مدير تسريع الاقتصاد الرقمي في غرفة دبي للاقتصاد الرقمي اجتماعات ولقاءات خلال الفعاليات التي أجريت في أديس أبابا ونيروبي مع أكثر من 60 مشاركاً، وقدم عرضاً تعريفياً حول المشهد الاقتصادي لإمارة دبي، والفرص المتاحة للشركات الناشئة الرقمية، والمزايا التنافسية التي توفرها الإمارة، وسلط الضوء على أهمية دبي كبوابة لانطلاق الشركات الناشئة إلى العالمية.

تنوع

وتنوعت مجالات عمل الشركات الناشئة الأفريقية ذات النمو السريع التي التقتها الغرفة لتشمل التقنية المالية وتقنيات الرعاية الصحية والتنقل والتكنولوجيا الزراعية بالإضافة إلى التجارة الإلكترونية، وهي قطاعات تركز دبي على استقطابها ضمن جهودها لتكون عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.

وتنوعت استفسارات الشركات التقنية الأفريقية بما يتعلق ببيئة الأعمال بدبي، حيث أبدوا اهتمامهم بنقل عملياتهم إلى دبي، وجمع تمويل للتوسع في الأسواق العالمية، والتمتع بشبكة علاقات دبي المتشعبة مع العديد من الأسواق الخارجية، حيث قدمت لهم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي كل المعلومات والتسهيلات، وأبدت استعدادها لمتابعة النقاش ومساعدة هذه الشركات على نقل عملياتها إلى دبي.

مبادرة جديدة

وقال خالد الجروان الشامسي، المدير التنفيذي لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي إن الجولة تعتبر إحدى المبادرات الجديدة التي تم اعتمادها لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، مؤكداً أن الجولات ستستهدف أسواقاً أخرى في الأشهر المقبلة للتعريف بدبي ومزاياها التنافسية للشركات الناشئة الرقمية ذات النمو السريع. ولفت إلى أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية الرقمية يندرج ضمن أهداف هذه الجولات، خاصة أن استراتيجية الغرفة تركز على استقطاب حوالي 300 شركة ناشئة رقمية ذات نمو سريع خلال عامين، مشيداً بنتائج الجولة، ومعتبراً أن الانطباعات التي خرجت بها إيجابية، وسيتم البناء عليها لتحقيق أهداف الغرفة للفترة المقبلة.

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