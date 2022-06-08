ميناء «دي بي ورلد - ساوثهامبتون» ببريطانيا يوقف الوقود الأحفوري

المصدر: دبي - وام

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اتخذت محطة حاويات «دي بي ورلد» في ساوثهامبتون خطوة كبيرة في مسيرتها نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفري، بعدما أصبحت أول ميناء في بريطانيا تتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري بشكل كامل، والانتقال إلى استخدام الزيوت النباتية المعالجة بالهيدروجين في عملياتها.

وتوقع جون ترنشارد، مدير إدارة سلاسل التوريد في المملكة المتحدة في «دي بي ورلد» أن يوفر استخدام الزيوت النباتية المعالجة بالهيدروجين نحو 14,000 طن من ثاني أكسيد الكربون على أساس سنوي، ما يعادل استبعاد أكثر من 8,000 سيارة عائلية من طرق المملكة المتحدة سنوياً. وأوضح أن «دي بي ورلد - ساوثهامبتون» تنقل أكثر من ربع الحاويات لديها عن طريق السكك الحديدية، وتشجع المتعاملين الآخرين على تبني هذا التحول النمطي. وقال: من خلال العمل مع دي بي ورلد - لندن جيتواي، نستبعد 300,000 شاحنة من طرق المملكة المتحدة سنوياً، وبالتالي فكل قطار شحن إضافي نستخدمه يومياً يمكن أن يوفر ما يصل إلى 6,000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وقامت «دي بي ورلد» بتجربة الزيوت النباتية المعالجة بالهيدروجين المرة الأولى العام الماضي، وذلك باستخدام الوقود في مركباتها ذات الرافعات الشوكية، ومولدات التبريد (الوحدة المبردة)، والناقلات السرجية التي ترفع الحاويات التي تحركها رافعات الرصيف ثم تخدم أنماط النقل عبر الطرق البرية والسكك الحديدية. واستناداً إلى حسابات الاستخدام الفعلي للديزل والاستعاضة عنها بالبيانات التقنية للزيوت النباتية المعالجة بالهيدروجين، تم حساب صافي انخفاض ثاني أكسيد الكربون بما يزيد على 80%. ويمكن أن يكون الرصيف الرابع الجديد في «لندن جيتواي» كهربائياً بالكامل عند اكتماله في عام 2024.

انبعاثات

شكل وقود الديزل في السابق 90% من انبعاثات محطة الحاويات، ولكن الزيوت النباتية المعالجة بالهيدروجين - وهي وقود ديزل حيوي متجدد، مستخلص من موارد مستدامة - تعمل على الحد من صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يزيد على 80%، وكذلك تخفض بشكل كبير من أكسيد النيتروجين والجزيئات الصلبة وأحادي أكسيد الكربون.

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