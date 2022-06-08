الإمارات تستضيف مؤتمر الموانئ العالمي لعام 2023

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي أمس استضافتها مؤتمر الموانئ العالمي 2023 في أبوظبي والذي ينظمه الاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ. وسيجمع المؤتمر أبرز مشغلي الموانئ في العالم ومجموعة من المتحدثين تضم أبرز الشخصيات المؤثرة في القطاع. وستشمل فعالياته جلسات متخصصة، وورش عمل، وجلسات حوارية تغطي عدداً من المواضيع من بينها أبرز التوجهات والتحديات الحالية التي تؤثر على القطاع، وتحديد ملامح مستقبله خلال الأعوام المقبلة.

وقال الكابتن محمدالشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي إن مجموعة موانئ أبوظبي ساهمت في ترسيخ مكانة الإمارة بصفتها من أهم المراكز الحيوية لدعم التجارة العالمية، وبوابة رئيسية للأسواق الناشئة في أفريقيا وآسيا إلى العالم، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة والدعم المتواصل الذي حظينا به خلال الأعوام الماضية، وتفخر موانئ أبوظبي باستضافة المشغلين الرائدين للموانئ من جميع أنحاء العالم، وتوفير منصة فريدة تتيح لهم تبادل الأفكار والمعلومات وأفضل الممارسات، وبناء شراكات استراتيجية جديدة تهدف إلى معالجة القضايا الملحة والتحديات التي تواجه القطاع واستطلاع الفرص المتاحة في المستقبل. ونحن على ثقة بأن أبوظبي تشكل اختياراً موفقاً لاستضافة هذا الحدث المرموق في قطاع الموانئ العالمي.

وقال د. باتريك فيرهوفن، مدير عام الاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ: «نعمل مع موانئ أبوظبي ومع شريكنا بالمؤتمر «إس آند بي جلوبال» للتحضير لبرنامج شامل يغطي التحديات التي تواجهها الموانئ».

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