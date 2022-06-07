الإمارات تؤمن ثلث واردات اليابان النفطية في شهر أبريل

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت واردات اليابان النفطية من دولة الإمارات 28.08 مليون برميل، أو32.1% من إجمالي الواردات في شهر أبريل 2022، وفقاً لبيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

وخلال الشهر استوردت اليابان 87.59 مليون برميل كانت حصة النفط العربي فيها 93.8% أو 82.2 مليون برميل مصدرها سبع دول عربية إضافة إلى الإمارات هي المملكة العربية السعودية، البحرين، قطر، الكويت، عُمان، والجزائر، بحسب البيانات.

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