«البنك الدولي» يتوقع نمواً اقتصادياً بالإمارات هذا العام 4.7%

المصدر: دبي- سيد صالح

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توقع «البنك الدولي» أن يحقق الإمارات نموا اقتصادياً هذا العام بنسبة 4.7%، وفقاً لإصدار يونيو 2022، من سلسلة التقارير الدورية التي يُصدرها البنك بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي».

وذكر «البنك الدولي» في تقريره أن ارتفاع أسعار النفط وأيضا التغييرات الهيكلية التي أجرتها حكومة الإمارات على الاقتصاد الوطني خلال الفترة الأخيرة تُعزٍز آفاق النمو بالدولة.

وأوضح التقرير أن القطاع غير النفطي ضمن اقتصاد الإمارات سيستفيد أيضاً من ارتفاع أسعار النفط وعلى المدى القريب، فيما ستؤدي التعديلات الهيكلية إلى تعميق أسواق رأس المال وزيادة مرونة سوق العمل على المدى المتوسط، فيما سيحظى النمو الاقتصادي في الدولة بدعم من الابتكار التقني.

وتوقّع التقرير أن يبلغ النمو الاقتصادي هذا العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل 5.3%. وتوقًع التقرير أن يبلغ النمو الاقتصادي هذا العام 2.9% على مستوى العالم، 2.6% على مستوى اقتصادات العالم المُتقدمة، 2.5% في كلٍ من الولايات المتحدة والدول التي تتداول «اليورو» و1.7% في اليابان. وكان الحال أفضل قليلاً فيما يخص الاقتصادات الناشئة، حيث توقّع التقرير أن تحقق نموا اقتصادياً في 2022 بنسبة 3.4%.

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