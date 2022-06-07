«مراكز تسوق الفطيم» تحصد اثنتين من جوائز «ماكسي»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة مراكز تسوق الفطيم عن فوزها بجائزتين مرموقتين خلال حفل توزيع جوائز «ماكسي» الذي يقيمه المجلس الدولي لمراكز التسوق، والذي عُقد 23 مايو الماضي على هامش مؤتمر المجلس الدولي لمراكز التسوق في لاس فيغاس، وتهدف الفعالية إلى تكريم الممارسات الإبداعية والمبتكرة التي ترسم مستقبل القطاع، ويسلط الضوء على الفعاليات والحملات والمبادرات التي تسهم في تعزيز قيمة وجهات التسوق الرائدة حول العالم.

وحصدت مجموعة مراكز تسوق الفطيم جائزة ذهبية وأخرى فضية عن حملتين أطلقتهما في كل من مصر والإمارات، وأشادت الجوائز بمكانة المجموعة الرائدة في قطاع مراكز التسوق العالمي، بالإضافة إلى إنجازاتها المتميزة في تطوير الحملات التسويقية في قطاع التجزئة، والتي نجحت بالانسجام مع التوجهات المتغيرة باستمرار في القطاع.

وحققت حملة All for Summer من كايرو فستيفال سيتي الجائزة الذهبية من فئة الحملات التجريبية، وركّزت على مدى شعبية الأنشطة الصيفية لدى المتسوقين في مصر. وأُقيمت الحملة على مدار شهرين، وهدفت إلى تعزيز مكانة مركز التسوق كوجهة مثالية لموسم الصيف وتعزيز مستويات الزيارة، ونجحت في زيادة مستويات التفاعل مع المتسوقين، وزيادة نسبة إقبالهم والساعات التي يقضونها في مركز التسوق، بالإضافة إلى بناء علاقات راسخة معهم. وتضمنت الحملة مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية، بما فيها حفل موسيقي للنجم المصري محمود العسيلي، ما أسهم في تعزيز أنشطة المبيعات في المركز.

الحملات المجتمعية

وفاز نادي الكتاب في مركز تسوق فستيفال بلازا بدبي بالجائزة الفضية عن فئة الحملات المجتمعية. وأصبح نادي الكتاب، منذ إطلاقه عام 2021، عنصراً مهماً ضمن المشهد الأدبي في دبي يستقطب عشّاق القراءة من كل مكان. وأسهم نادي الكتاب في زيادة جذب الزوار إلى المركز التجاري وتعزيز الوعي بعلامته التجارية، ووفّر مساحة مجتمعية تتيح تفاعل الزوار ومشاركة كتبهم المفضلة، بالإضافة إلى لقاء مجموعة من أشهر الكتّاب في المنطقة مثل كارن أوزمان ونورة العوضي وسابين جافيري.

شهادة تميز

وقالت جينفيف كولاكو، المديرة العامة الإقليمية للتسويق وتجربة العملاء في مجموعة مراكز تسوق الفطيم: «تمثّل جوائز ماكسي من المجلس الدولي لمراكز التسوق إحدى أهم شهادات التميز على مستوى القطاع. ويسرنا الفوز باثنتين من هذه الجوائز المرموقة، والتي تعكس التزامنا بابتكار تجارب استثنائية للزوار وتزويدهم بتجارب متميزة بحق. ونتوجه بالشكر للمجلس الدولي لمراكز التسوق، ونهنّئ زملاءنا على إنجازاتهم وإسهاماتهم الرائدة».

ويُعتبر المجلس الدولي لمراكز التسوق الرابطة التجارية الرائدة عالمياً ضمن قطاع مراكز التسوق، وتضم أكثر من 70.000 عضو في أكثر من 100 دولة حول العالم، بما يشمل ملّاك مراكز التسوق والمطورين والمديرين والمستثمرين وتجار التجزئة والوسطاء، بالإضافة إلى الشخصيات الأكاديمية والمسؤولين الحكوميين. ويُقام مؤتمر المجلس الدولي لمراكز التسوق في لاس فيغاس على مدار يومين إلى 3 أيام، ويجمع تحت مظلته عدداً من أبرز خبراء عقد الصفقات وخبراء القطاع الذين يلعبون دوراً مهماً في دفع عجلة الابتكار في قطاع مراكز التسوق حول العالم.

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