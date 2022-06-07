1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم، أكثر من 1.4 مليار درهم مع تسجيل 384 مبايعة بقيمة 1.04 مليار درهم منها 50 مبايعة للأراضي بقيمة 164.12 مليون درهم و334 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 872.06 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 22 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في أم سقيم الثالثة تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 25 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 3 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 87 مليون درهم بمنطقة الوصل كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 48 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيراً مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 126 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 122 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 208.76 ملايين درهم منها 10 رهون لأراض بقيمة 14.94 مليون درهم و90 رهناً لفلل وشقق بقيمة 193.83 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 28 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 23 مليون درهم.

وتم تسجيل 11 هبة بقيمة 170.77 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جميرا الأولى بقيمة 66 مليون درهم وأخرى في منطقة الوصل بقيمة 46 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز