اتفاقية شراكة لتعزيز الشمول المالي والارتقاء بالمدفوعات الرقمية في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة باي باي، شركة التقنيات المالية المبتكرة، توقيع اتفاقية شراكة مع شركة يونيون باي العالمية أكبر شبكة لحاملي البطاقات في العالم؛ وذلك في إطار رؤيتيهما الثنائية الرامية إلى تعميم بطاقة يونيون باي الافتراضية في دولة الإمارات. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً لحرص الطرفين على تعزيز الشمول المالي والارتقاء بالمدفوعات الرقمية للمستخدمين بالدولة.

وبموجب هذه الاتفاقية؛ يستطيع عملاء تطبيق PayBy الآن استخدام بطاقات UnionPay الافتراضية المفعلة داخل التطبيق في أكثر من 222 ألف متجر في الدولة ممن يقبلون رمز الاستجابة السريعة QR ويعتمدون تقنية التواصل قريب المدى من دون تلامس؛ كما يمكن للمقيمين في الدولة استخدام بطاقات يونيو باي لإتمام المعاملات اليومية، مثل التسوق في محلات السوبر ماركت ودفع أجور سيارات الأجرة.

ويمثل التعاون بين الطرفين، خطوة استراتيجية لمنصات التكنولوجيا الرقمية لجلب فوائد الاقتصاد غير النقدي إلى كافة شرائح المجتمع. وفي إطار تلبية طلبات العملاء المتزايد على خدمات التكنولوجيا المالية، فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة تسريع المدفوعات الرقمية في الإمارات.

ومن خلال العمل مع أكثر من 2500 مؤسسة حول العالم، استطاعت شركة يونيون باي y تعميم البطاقة في 180 دولة ومنطقة مع إصدارها في أكثر من 70 دولة ومنطقة. هذا وتوفر الشركة خدمات دفع عبر الحدود عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة وآمنة لعملائها في العالم؛ والتي تضمن خدمات محلية ملائمة لعدد متزايد من حاملي بطاقات يونيون باي والتجار حول العالم. وتوفر شركة باي باي للمستهلكين في دولة الإمارات باقة من الحلول الشاملة للدفع عبر الهاتف المحمول بدون تلامس يسودها تجارب آمنة وفعالة. ومن خلال تطبيق PayBy، يمكن للمستخدمين زيادة رصيد الهاتف المحمول الخاص بهم والتسوق لشراء مستلزماتهم من البقالة وإجراء حجوزات السفر ودفع أجور سيارات الأجرة في أبوظبي، وإجراء مدفوعات وتحويلات الأموال من فرد إلى آخر.

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