«أكسون تكنولوجيز» تؤكد أهمية تحسن القدرات لتجنب الاختراقات السيبرانية

المصدر: دبي- البيان

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أكدت شركة أكسون تكنولوجيز، لحلول أمن المعلومات ومقرها دولة الإمارات، أهمية تعزيز معرفة موظفيها من خلال الشهادات والاعتمادات المتخصصة وتحسين قدرتهم، الأمر الذي يساعد العملاء في تخفيض المخاطر السيبرانية وتحقيق رؤية أعمالهم.

وقال هادي حصن من أكسون تكنولوجيز: في ظل تزايد تعقيد الجرائم السيبرانية، أصبح على المؤسسات افتراض تعرضها للاختراق في مرحلة ما – وبخاصة مع شيوع العمل عن بعد وكثرة المعلومات الحساسة – ما يعني أن على المؤسسات تأمين بياناتها وموجوداتها عبر الإنترنت. ومن هذا المنطلق، ينبغي على مزودي خدمات الأمن السيبراني والعاملين في المجال أن يتفوقوا دوماً على المهاجمين كي يتمكنوا من ردع هجماتهم وحماية أعمال عملائهم، وبوسع فريق العمل الذي يواكب المستجدات، ويعزز معرفته ومهاراته بشكل مستمر أن يضمن عدم تأثير أية مشاكل أو انقطاعات على مسار العمل.

وقال هادي حصن: تعزيز مهارات فريقنا الحالي يساعدنا في تحقيق أهداف الأعمال ويرسخ قدرات الفريق بفضل تزويده بمجموعة من المهارات اللازمة للارتقاء إلى مستويات جديدة. ولطالما اهتمّ فريقنا بمواكبة المستجدات في التقنيات الجديدة والناشئة للأمن السيبراني، ونرى في كل اعتماد يحصلون عليها شهادة على التزامهم وجهودهم الاستباقية لحماية عملائنا من التهديدات.

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