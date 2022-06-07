«أمريكانا» تُخطط لإدراج مزدوج في أبوظبي والرياض

المصدر: دبي البيان

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تعتزم شركة «أمريكانا»، المالكة لامتياز تشغيل سلسلتي مطاعم «كيه إف سي» و«بيتزا هت» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي، عبر إدراج مزدوج في بورصتي أبوظبي والرياض، بحسب «بلومبيرغ».

وأفادت الوكالة بأن «أمريكانا» من الممكن أن تجمع 1 مليار دولار، كحصيلة لهذا الإدراج المزدوج، فيما من المُنتظر أن يرفع الإدراج القيمة السوقية للشركة إلى نحو 8 مليارات دولار، موضحةً أنه من غير المعلوم بعد، أي تفاصيل بشأن حجم الأسهم التي سيجري طرحها للاكتتاب أو توقيت الطرح.

وأضافت «بلومبيرغ» أن «أمريكانا» قد أضافت بنك «مورغان ستانلي» الأمريكي، إلى مجموعة من البنوك الأخرى التي كلفتها بالتحضير لصفقة الإدراج، وهي «بنك أبوظبي الأول»، «جولدمان ساكس»، و«شركة الأهلي كابيتال»، فيما سيتضلع بنك «روتشيلد أند كو» بدور المستشار المالي للصفقة.

وأفادت بأنه من المتوقّع أن يشمل الإدراج حال إتمامه، سلاسل المطاعم التي تمتلك امتياز تشغيلها، فيما لن يشمل ذراع الأغذية المُجمّدة التابع للشركة، ولم يُعلق المتحدث باسم «أمريكانا» أو «مورغان ستانلي» على الخبر.

ومن المعروف أن مجموعة «أديبتيو» القابضة المحدودة، المملوكة للمستثمر الإماراتي، محمد العبار، قد اشترت «أمريكانا» في عام 2016، وفي نهاية العام نفسه، استحوذ «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، حصة 50 % في «أديبتيو». وترتب على ذلك إلغاء إدراج «أمريكانا» في بورصة الكويت.

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