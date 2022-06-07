«موديز» تُثبت تصنيف «إعمار العقارية» و«إعمار مولز مانجمنت»

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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ثبتت وكالة موديز لخدمات المستثمرين «موديز» تصنيفها للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لدى شركة «إعمار العقارية» عند «Baa3»، كما ثبتت التصنيف نفسه لثلاثة صكوك ممتازة غير مؤمّنة تابعة للشركة يُستحق سدادها في أعوام 2026، 2029 و2031، على التوالي.

وثبتت الوكالة التصنيف الائتماني نفسه لبرنامج السندات متوسطة الأجل التابع لشركة «إعمار للصكوك المحدودة»، التابعة بدورها لشركة «إعمار العقارية».

وبحسب تقرير أصدرته «موديز» أمس، عدّلت الوكالة نظرتها المستقبلية للتصنيفات كافة المذكورة أعلاه، من سلبية إلى مُستقرة موضحةً أن تثبيت التصنيفات جاء على خلفية الأداء المالي القوي الذي حققته «إعمار العقارية» في الفصول العديدة السابقة، وبمقام انعكاس لتحسن آفاق الاقتصاد الكلي لإمارة دبي عموماً، بالإضافة إلى تحسن الظروف التشغيلية لقطاع العقارات في الإمارة.

ويعكس تعديل «موديز» نظرتها المستقبلية لتصنيفات «إعمار العقارية» من سلبية إلى مُستقرة قوة إيرادات الشركة على مدار 2021 والفترة المُنقضية من 2022.

وفي سياق مُتصل، ثبًتت «موديز» في تقرير آخر تصنيفها الائتماني لشركة «إعمار مولز مانجمنت» عند «Baa2»، كما عدّلت نظرتها المستقبلية لتصنيف الشركة من سلبية إلى مُستقرة.

وذكر التقرير أن قرار «موديز» بتثبيت تصنيفها لشركة «إعمار مولز مانجمنت» وتعديل نظرتها المُستقبلية لها يعكس قوة الأداء التشغيلي للشركة خلال الفترة الأخيرة، كما يعكس توقعاتها لاقتصاد دبي بأن يواصل تحقيق نمو قوي بعد أن أعادت الإمارة فتح حدودها بالكامل بعد فترات إغلاق مُتدرجة بسبب تفشي جائحة «كوفيد-19».

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