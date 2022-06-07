مبادلة و«إي كيو تي برايفت إيكويتي» تستحوذان على «إينفايروتينر»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وصندوق «إي كيو تي إكس» (إي كيو تي برايفت إيكويتي)، استحواذهما على «إينفايروتينر» المزود العالمي الرائد لحلول سلسلة النقل للأدوية والمستحضرات الصيدلانية الحسّاسة لدرجات الحرارة، والمملوكة لــ «سينفين أند نوفو هولدينجز»، وتبلغ قيمة الشركة 2.8 مليار يورو.

وتسعى كل من مبادلة و «إي كيو تي برايفت إيكويتي» على دعم وتعزيز نمو شركة «إينفايروتينر» في المرحلة القادمة، عبر تسريع عملية التوسع في أعمال الشركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، واستمرار النمو المستقر في أسواقها الأساسية الأخرى، من خلال الاستفادة من نهج «إي كيو تي برايفت إيكويتي» على مستوى المجتمعات المحلية، وشبكة مبادلة العالمية، حيث سيعملان معاً على توسيع نطاق استخدام قوارير «CryoSure» التي تم إطلاقها حديثاً، ومواصلة الإطلاق الناجح للجيل الثالث لحاويات «Releye»، مع الاستثمار في ابتكارات تقنية جديدة، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي والاستدامة في مجال العمليات التشغيلية.

وقالت كاميلا ماكابيلي لانغيل، رئيس وحدة علوم الحياة في مبادلة: «تلعب إينفايروتينر دوراً مهماً للغاية في النظام الحيوي للرعاية الصحية، من خلال ضمان توصيل الأدوية بشكل موثوق وآمن من شركات الأدوية إلى المستشفيات والعيادات ومنها إلى المرضى.

وسيعزز الحضور العالمي لكل من مبادلة و»إي كيو تي«مكانة ودور إينفايروتينر كمزود عالمي في مجال نقل الأدوية والمستحضرات الدوائية المتحكم في درجة حرارتها، وستواصل الشركة باعتبارها رائدة في السوق بلا منازع، تفوقها في مجال التطورات والابتكارات في هذا القطاع من خلال عملية البحث والتطوير المستقبلي. ولدينا ثقة كبيرة بمسيرة نمو الشركة، وسنعمل عن كثب مع إدارة الشركة، وشركائنا في»إي كيو تي«، لضمان نجاحها على المدى الطويل».

وقال علي فرحاني، الشريك في الفريق الاستشاري لشركة «إي كيو تي برايفت إيكويتي»: «توفر القدرة على التحكم الفعّال في درجة الحرارة للنقل الجوي للمستحضرات الدوائية الحساسة لدرجات الحرارة، فرصاً ومجالات استثمارية جذابة في سوق المستحضرات الدوائية الحيوية المتنامي. وتعد إينفايروتينر اليوم، شركة عالمية رائدة تتمتع بمزايا كبيرة على نطاق واسع، وعمليات فائقة وأداء رائد في هذا القطاع.

وعلاوة على ذلك، تعمل الشركة بشكل أساسي على تمكين عملية الوصول للأدوية والمستحضرات الدوائية المنقذة للحياة، وتقدم حلولاً مستدامة تتسم بمستويات انبعاثات منخفضة لثاني أكسيد الكربون مقارنة بالحلول التقليدية. ونرى أن الشركة تتمتع بإمكانات نمو كبيرة، ونتطلع مع شركائنا في مبادلة، إلى الشراكة والتعاون مع فريق الإدارة الحالي، لإطلاق العنان لإمكانات الشركة وقدراتها».

وتأسست شركة «إينفايروتينر» عام 1985 في ستوكهولم بالسويد، حيث يوجد مقر الشركة الرئيسي، ومرافق البحث والتطوير والإنتاج التابعة لها. وتقوم الشركة بتصميم وتصنيع واستئجار حاويات نشطة يمكن التحكم في درجة حرارتها، وتُستخدم بشكل أساسي في الشحن الجوي لمنتجات الأدوية الحيوية.

ومع أسطول من حوالي 6700 حاوية على مستوى العالم وما يقرب من 375 موظفاً في 20 دولة حول العالم، تعد الشركة رائدة على مستوى العالم في مجال التحكم الفعال في درجة الحرارة للنقل الجوي للأدوية الحساسة لدرجات الحرارة. ولدى الشركة اليوم أكثر من 600 عميل في أرجاء العالم، بما في ذلك العديد من شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية العالمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز