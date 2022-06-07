انطلاق أعمال تحدي الإمارات لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي 2022

المصدر: دبي - وام

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أعلنت جامعة دبي عن انطلاق فعاليات تحدي الإمارات لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي 2022 بالشراكة مع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية IEEE فرع الإمارات العربية المتحدة وشعبة إدارة التكنولوجيا بالجمعية وكذلك الشركة الدولية للابتكار وريادة الأعمال GIE الرائدة في مجالات وبرامج ومبادرات الابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد في مركز دبي التجاري العالمي بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية والأكاديمية وكذلك العديد من رجال الصناعة في الدولة للإعلان عن أنشطة وفعاليات مبادرة التعاون بين الحكومات والصناعة والجامعات بالشراكة مع مبادرة GITEX Youthx المعنية بتأسيس شراكات قوية وفاعلة على مستوى الدولة بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين بهدف إعداد أجيال جديدة قادرة على صياغة وبناء دولة الإمارات لتكون في مصاف أولى دول العالم تحضراً وتقدماً.

13 دولة

وتضمن المؤتمر الإعلان عن تفاصيل التحدي العربي لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي بمشاركة 13 دولة عربية هم الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، البحرين، مصر، الأردن، الكويت، المملكة العربية السعودية، لبنان، المغرب، عمان، فلسطين، قطر وتونس.

وأكد الأستاذ الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، حرص الجامعة على رعاية المسابقات التكنولوجية الهادفة، ولذا فهي ترعى وتنظم التحدي العربي لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية IEEE فرع الإمارات وشعبة إدارة التكنولوجيا بالجمعية وكذلك الشركة الدولية للابتكار وريادة الأعمال GIE من منطلق إيمان الجامعة بأن تشجيع ونشر تطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي يسهم في نمو الاقتصاد في الحاضر والمستقبل، إضافة إلى أن التحدي عبارة عن برنامج متكامل لبناء قدرات الطلبة والشباب وتشجيع مشروعات تخرجهم وتشجيع رواد الأعمال من أصحاب الابتكارات والشركات التكنولوجية الناشئة المتوسطة والصغيرة للولوج إلى هذه المجالات في ظل توجه الحكومات لدعم التحول الرقمي ومجالات ريادة الأعمال.

خطى ثابتة

من جانبه، قال المهندس محمد عبود رئيس مجلس إدارة مؤسسة GIE: «إننا نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في دعم خطط ورؤى الدول العربية من خلال برامج متكاملة لاكتشاف المواهب والمبتكرين من أصحاب الأفكار والمشروعات الرائدة في تحديد ملامح المستقبل الرقمي».

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