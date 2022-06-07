«جولدن مايل غاليريا» و«سيركل مول» يدعوان الزوار إلى إعادة استكشاف «رايب ماركت»

المصدر: دبي - البيان

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يواصل «رايب ماركت»، السوق المجتمعي الذي يضم حرفيين صاعدين وصنّاعاً ورواد أعمال، فعالياته في عطلة نهاية هذا الأسبوع في «جولدن مايل غاليريا»، المركز التجاري المجتمعي في «نخلة جميرا» وفي «سيركل مول»، وجهة التسوق التابعة لشركة «نخيل» في «قرية جميرا سيركل». يأتي ذلك بهدف فتح آفاق جديدة أمام المتسوقين ودعم التجار والصناعات المحليين. ويعرض هذا السوق مجموعة متنوعة من المأكولات الطازجة والحرف اليدوية والأنشطة الترفيهية العائلية المختلفة، احتفاءً بنمط الحياة المحلية.

يستقبل «رايب ماركت» الزوار والمتسوقين كل يوم سبت على مدار الصيف من الساعة 9 صباحاً ولغاية الساعة 7 مساءً في «جولدن مايل غاليريا» في المباني الممتدة من رقم (7) إلى رقم (10)، في حين يفتح أبوابه في «سيركل مول» يومي الأحد 12 و26 يونيو الجاري من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 7مساءً. ويوفّر هذا السوق تجارب نابضة بالحيوية تُسهم في دعم الشركات المحلية، ابتداءً من المجوهرات المشغولة يدوياً والملابس، وصولاً إلى منتجات العناية بالبشرة وأدوات التجميل والأعمال الفنية وغيرها الكثير.

وبإمكان الزوار الذين يرغبون في زيارة «سيركل مول»، التسوّق من «رايب ماركت» الذي يستضيفه المركز مرتين في الشهر وفقاً للجدول الزمني: الأحد 12 يونيو و26 يونيو، الأحد 17 يوليو و31 يوليو، الأحد 14 أغسطس و28 أغسطس، والأحد 11 سبتمبر و25 سبتمبر. وبإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة التي تهتم بهذا النوع من الأنشطة الانضمام إلى هذا السوق عبر التواصل مع القيّمين عليه من خلال البريد الإلكتروني: bookings@ripeevents.com

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