«الإمارات الإسلامي» يعلن الفائزين بجوائز حساب التوفير «كنوز» لشهر مايو

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «الإمارات الإسلامي»، اليوم عن الفائزين المحظوظين بجوائز السحب الشهري الكبرى لحساب التوفير «كنوز» لشهر مايو 2022.

وفاز ناجي نزار ناجي العساف من الأردن بجائزة المليون درهم نقداً، في حين فاز المواطن جبر عتيق عبيد خميس المرر بسيارة تيسلا جديدة كلياً. كما حصلت منى علي حسن سالم المرزوقي وآميت خورانا على جائزة نقدية قدرها 10 آلاف درهم لكل منهما.

تشجيع الادخار

وقال فريد الملا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «بالنيابة عن (الإمارات الإسلامي) أتقدم بالتهنئة إلى الفائزين في سحب حساب التوفير»كنوز«لشهر مايو.

وباعتبارنا مؤسسة مالية رائدة، فإننا نحرص دائماً على تزويد المتعاملين بحلول مصرفية تعود عليهم بالنفع والفائدة، مثل حساب التوفير»كنوز«الذي يكافئ ويشجع على الادخار وتبني أسلوب حياة مالية سليم.

لقد كان للحساب دور فعال في تحفيز المتعاملين على التوفير من أجل مستقبلهم من خلال مكافأتهم بجوائز يومية وشهرية. كما نتطلع إلى مساعدة المتعاملين على تحقيق أحلامهم وإلهام الكثيرين غيرهم لتعزيز فرصهم في الفوز من خلال توفير المزيد من المال».

ويعتبر حساب التوفير «كنوز» أحد أبرز المنتجات المصرفية التي يقدمها «الإمارات الإسلامي».

يقدم الحساب للمتعاملين فرص الفوز بالعديد من الجوائز المجزية، منها جائزة شهرية كبرى قدرها مليون درهم أو سيارة تسلا عند الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره 5 آلاف درهم في حسابهم، كما يحظى المتعاملون بفرصة الفوز بجوائز نقدية قدرها 10 آلاف درهم كل أسبوعين عند الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره ألف درهم يومياً في حساباتهم.

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