الأنصاري للصرافة تطلق خدمة التحويل حول العالم «فيزا دايركت» في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت الأنصاري للصرافة، الشركة المتخصصة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية، إطلاق الخدمة الجديدة للمدفوعات فيزا دايركت (Visa Direct) بالتعاون مع «فيزا»، الشركة العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية.

وتتيح هذه الخدمة المبتكرة لعملاء «الأنصاري للصرافة» إمكانية تحويل الأموال لبطاقات «فيزا» والحسابات المصرفية حول العالم.

وتعد الأنصاري بذلك شركة الصرافة الأولى عالمياً التي تقدم هذه الخدمة المبتكرة لتحويل الأموال للحسابات المصرفية حول العالم، بالشراكة مع «فيزا» ووفق أعلى معايير الأمان والموثوقية.

وتعتزم الأنصاري للصرافة إتاحة خدمات منصة فيزا للمدفوعات (Visa Direct) ضمن 25 دولة في كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا، ومواصلة توسيع نطاق هذه الحلول المبتكرة لتشمل المزيد من الدول.

وقال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة: نعتز بشراكتنا مع «فيزا» على مدى سنوات طويلة، ويعكس تعاوننا الاستراتيجي رؤيتنا المشتركة لتوفير حلول مبتكرة للعملاء.

ويعد إطلاق خدمة (Visa Direct) اضافة نوعية لمحفظة حلولنا وخدماتنا، لتوفير قنوات تحويل أكثر سرعة وموثوقية لعملائنا، وتلبية الطلب المتنامي على المدفوعات والتحويلات عبر الحدود لبطاقات فيزا.

وبموجب هذا التعاون، أصبحت الأنصاري للصرافة أولى الشركات التي توفر خدمة (Visa Direct) للتحويلات إلى الحسابات المصرفية. وتجسد هذه النقلة النوعية التزامنا بالمضي قُدُماً في تعزيز تجربة العملاء، والارتقاء بمعايير الصرافة والتحويل في الدولة.

قال شهباز خان، مدير عام فيزا في دولة الإمارات ومملكة البحرين وسلطنة عمان: نفخر بشراكتنا مع شركة الأنصاري للصرافة لإطلاق خدمة (Visa Direct) للتحويلات الدولية لبطاقات فيزا، ويسرنا أن تكون الأنصاري للصرافة أول شركة عالمياً تتيح التحويلات إلى الحسابات المصرفية حول العالم.

ويأتي هذا التعاون في ظل تنامي الطلب على المدفوعات الرقمية، ونسعى من خلاله إلى توفير حلول رقمية مبتكرة وتقديم خدمات تجعل تحويل الأموال أكثر سلاسة حول العالم.

ومن خلال الخدمة، يمكن لعملاء الأنصاري للصرافة تحويل الأموال لمليارات العملاء وحاملي بطاقات فيزا حول العالم، والاستفادة من شبكة موثوقة تضمن سرعة وأمان التحويلات. وبات بإمكان عملاء الأنصاري للصرافة استخدام (Visa Direct) كوسيلة بديلة لإرسال الأموال، والاستفادة من الطرق المتنوعة للتحويل واختيار الحلول الأنسب لمتطلباتهم.

وتضم شبكة الأنصاري للصرافة ما يزيد عن 220 فرعاً، وفريق عمل يتضمن أكثر من 3500 من الموظفين متعددي اللغات. وتقدم الشركة خدماتها لما يزيد عن 4 ملايين عميل.

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