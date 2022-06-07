«عزيزي» تعلن عن حصول أول مباني ريفيرا بمدينة محمد بن راشد على شهادة إنجاز البناء

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة عزيزي حصولها على أول شهادة إنجاز للبناء في مشروعها ريفيرا الذي يقع في قلب مدينة محمد بن راشد. ومنح المبنى (11) ضمن المرحلة الأولى الشهادة الجمعة 3 يونيو2022، كما يجري العمل الآن لتجهيز ستة مبانٍ في المرحلة الأولى، مع إدخال خدمات الكهرباء لهذا المشروع العالمي.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: نشعر بالفخر لحصول أول مبنى من مشروعنا المكون من 17.000 وحدة سكنية على شهادة إنجاز البناء، مع تسليم 7 مبانٍ أخرى في الفترة من نهاية هذا الشهر وحتى بداية يوليو. ونتطلع الآن إلى تسليم المفاتيح لمستثمرينا بعد أن نجحنا في تجاوز توقعاتهم. وتستعد عزيزي لتسليم ما مجموعه 42 مشروعاً خلال العام الجاري 2022، تتألف مجتمعة من 8895 وحدة سكنية.

وتم تصميم ريفيرا ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي. ويمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع وجود العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، وممشى البحيرة الذي يوفر العديد من المطاعم والبوتيكات، و«لو غاردين» التي تعد مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

وكانت عزيزي قد أعلنت مؤخراً عن إضافة بحيرة كريستالية صالحة للسباحة بطول 2.7 كيلومتر إلى ريفيرا، وسيتم إكمالها في موعد أقرب من المتوقع، وتغطي مساحة تزيد عن 130.026 متراً مربعاً، وستمتد عبر المجمع بأكمله، وتكون مكسوة بأرضية زرقاء يتم ملؤها بأكثر من 51.5 مليون غالون من المياه الصافية النظيفة والمحلاة، حيث يمكن للمقيمين السباحة فيها، والوصول إليها بسهولة عبر الممشى المحيط بها، والذي سيضم أيضاً مجموعة متنوعة من المطاعم والمحلات.

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