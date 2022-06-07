«مجلس سيدات أعمال دبي» يعلن عن أجندة حافلة بالفعاليات التدريبية في يونيو

المصدر: دبي- البيان

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كشف مجلس سيدات أعمال دبي عن أجندة حافلة بالفعاليات والورش التدريبية والندوات المتخصصة في شهر يونيو الجاري تضم خمس فعاليات متنوعة تركز على صحة ورفاهية المرأة والمهارات الأساسية في بيئة الأعمال، وكيفية الاستثمار في صحتها ومهاراتها الشخصية والمهنية من أجل تعزيز إنتاجيتها في مكان وبيئة العمل.

ودشن المجلس أجندة فعالياته لشهر يونيو، بورشة عمل تدريبية بالتعاون مع «مايند ريزيلينس ترينينغ» حول المرونة والصحة العقلية، واستخدام الرفاهية العقلية لتخطي التحديات المهنية والشخصية، وذلك لزيادة الطاقة الفردية والإنتاجية والقدرة على التعلم والتكيف مع المتغيرات، وبناء أنماط تفكير وسلوكيات بناءة.

ويتبع ذلك في 9 يونيو تنظيم لقاء أعمال تفاعلي لأعضاء المجلس لتبادل الأفكار والخبرات، والتعرف على الأعضاء الجدد، وكيفية الاستفادة من فرص اللقاءات ومزايا العضوية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لنقاشات مثمرة وبناءة.

وستنظم الورشة التدريبية الثالثة خلال الشهر في 14 يونيو، وهي ورشة عمل تدريبية حول مهارات التواصل الفعال، وأدوات الحوار والنقاش البناء، ومهارات الاستماع والملاحظة. وفي 21 يونيو، ينظم المجلس فعالية تدريبية أخرى تحت عنوان«اتجاهات ديلويت العالمية للتسويق 2022.

ويشهد 29 يونيو تنظيم ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع(كروس كالتشريل كونيكشن) حول تطور السعادة والثقة بالنفس لدى رائدات الأعمال، وتسلط هذه الورشة الضوء على وأسس مفهوم السعادة الشخصية، والتوقعات المجتمعية من السعادة، بالإضافة إلى توصيات ونصائح عملية لتعزيز الثقة بالنفس وزيادة سعادة الفرد.

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