"سوق ييوو" في دبي يسعى لإعادة رسم مستقبل التجارة

المصدر: البيان

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تستضيف المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) "سوق ييوو" الذي من المقرر افتتاحه قريبًا، ليكون أول منطقة حرة ذكية في الشرق الأوسط لقطاعي التجزئة والجملة. وقد تم إنشاء السوق بالشراكة بين "دي بي ورلد" ومجموعة "تشاينا كومودوتيز سيتي" التي قامت ببناء وإدارة أكبر سوق جملة في العالم في الصين للسلع الاستهلاكية الصغيرة، بمساحة تزيد على 6 ملايين متر مربع، وتستقطب نحو 210 آلاف زائر يوميًا.

ويغطي "سوق ييوو" في دبي نحو 200 ألف متر مربع؛ مقسّمة بين 324 مستودعًا خاضعًا للرسوم الجمركية، و1,600 صالة عرض. وقد تم بالفعل شغل نسبة 99% من صالات العرض. ويمثل "سوق ييوو" الذي تبلغ استثماراته 600 مليون درهم، المرحلة الأولى من سوق دبي للتجار، إذ سيتيح "سوق ييوو" للتجار والشركات الحصول على أسعار وخصومات الجملة، لتقليل تكاليف التعامل مع سلسلة التوريد، واختصار أوقات التسليم، عبر الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدبي، والخبرات اللوجستية العالمية المتقدمة لدى "دي بي ورلد".

قال أحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات في مُجّمعات الأعمال والمناطق الحرة لـ "دي بي ورلد" الإمارات: "باعتبارها واحدة من مراكز التجارة والخدمات اللوجستية الرائدة عالميًا، تسهم جافزا في مساعدة التجار ورجال الأعمال على زيادة فرص التجارة بمنحهم إمكانية الوصول بمنتجاتهم، برًا وبحرًا وجوًا، إلى اقتصادات تشكل 60 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي. وقد سمح لنا هذا الدور برفع كفاءة عمليات توريد البضائع، وعزز من القدرة على تلبية وتسليم طلبات البيع النهائية، ونأمل أن يساعد سوق ييوو التابع لسوق دبي للتجار في تقوية هذه المكانة وتكريس ما حققناه من إنجازات، وسيكون للسوق عند اكتماله دور كبير في تحفيز التجارة وانسيابية حركة البضائع، إضافة إلى خفض تكاليف التعامل مع سلسلة التوريد؛ باعتبار الصين من أبرز شركائنا التجاريين، كما سيساعد "سوق ييوو" على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات والصين."

وقال كيومينغ زانغ، مدير عام "سوق ييوو": "لقد كانت رحلة إنجاز حافلة بالمتعة بالنسبة لنا في ’سوق ييوو‘، لاسيما عند حصولنا على شهادة إتمام البناء من مؤسسة ’تراخيص‘ مؤخرًا، لنقترب حاليًا من موعد الافتتاح الكبير. ونحن واثقون من أن الشركات العاملة في قطاع التجارة في دبي ستستفيد بشكل كبير من الحلول المتقدمة الشاملة التي يوفرها السوق، فصالات العرض والمخازن تجعل من السوق حلاً مثاليًا لجميع احتياجات التجار والشركات التي يمكنها الاستفادة من مرافق التخزين والخدمات اللوجستية، إضافة إلى سهولة الوصول إلى المشترين في أهم الأسواق حول العالم".

قدرات التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية

يوفر "سوق ييوو" لعملائه منطقة حرة وبيئة تجارية مضاعفة القيمة في نفس الوقت، حيث يسمح بنقل البضائع مباشرة من المطار أو رصيف الميناء إلى مناطق التخزين، وتفادي دفع أي رسوم جمركية إضافية. كما سيتم إنشاء خط لوجستي دولي خاص بين "سوق ييوو" في دبي و"سوق ييوو" في الصين لتعزيز تنافسية الأسعار وخفض التكاليف وتسهيل عملية التوزيع في مختلف أنحاء المنطقة.

من جانب آخر، يوفر "سوق ييوو"، من خلال التعاون مع بوابة دبي التجارية التابعة لـ "دي بي ورلد"، القدرة على رقمنة العمليات التجارية للعملاء. وتتضمن الخدمات بوابات دفع آمنة للمعاملات الإلكترونية، وتوفير قوائم المنتجات إلكترونيًا، والإقرارات الجمركية، إضافة إلى إصدار تصاريح بوابة البضائع بكل سهولة.

جسور التجارة

سيكون "سوق ييوو" بمثابة جسر تجاري بين دولة الإمارات والأسواق الأخرى في مختلف أنحاء العالم. ومن خلال استضافة المنشآت التابعة للعلامات التجارية العالمية، سيصبح السوق مخزنًا إقليميًا لمنتجات تلك الشركات في حال حدوث اضطرابات في سلسلة التوريد، لضمان استقرار تلبية الطلب على هذه المنتجات.

وتشمل المزايا التي يوفرها "سوق ييوو" السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، مع حرية تحويل رأس المال والأرباح بالكامل دون قيود، إضافة إلى إعفاء البضائع والسلع من أي رسوم جمركية عند إعادة تصديرها خارج الدولة. كما يساعد قرب السوق من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي على سهولة الوصول إلى وسائل النقل الجوي والبحري.

وتأكيدًا على التزام "سوق ييوو" بالاستدامة، تم تركيب أكثر من 11,835 مترًا مربعًا من الألواح الشمسية في ثمانية من أصل عشرة مجمعات التخزين، بما يوفر أكثر من 20% من احتياجات السوق من الطاقة.

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