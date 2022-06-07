دائرة القضاء في أبوظبي تطلق تطبيقاً ذكياً للمزادات

المصدر: البيان

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أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، تطبيقاً ذكياً للمزادات، بما يتيح للراغبين في المشاركة بالمزادات من داخل الدولة وخارجها، الاطلاع على المعروضات الخاصة بالمحجوزات في القضايا، سواء عقارات، مركبات، لوحات أرقام السيارات المميزة، والمنقولات بمختلف أنواعها، وذلك مع إمكانية المزايدة المباشرة عن بُعد، وإتمام جميع الإجراءات عبر خطوات سهلة ومبسطة وفق الإجراءات القانونية المقررة.

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إطلاق التطبيق الذكي للمزادات التي تنظمها الدائرة على المحجوزات في الدعاوى القضائية، يأتي تماشياً مع خطة التحول الرقمي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالتطوير المستمر للخدمات المقدمة والاستفادة من التقنيات الحديثة، لترسيخ منظومة قضائية مبتكرة تقدم خدمات رائدة.

وأوضح المستشار يوسف العبري، أن تنظيم تلك المزادات بواسطة الكوادر المتخصصة في دائرة القضاء، لإتمام عملية بيع المحجوزات بأنواعها المختلفة تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة بشأنها، يأتي في إطار الحرص على ضمان أعلى درجات الشفافية والوضوح والحيادية، وتوفير ضمانات كافية للحفاظ على الحقوق الكاملة للأطراف المعنية، وفق الضوابط القانونية المحددة.

وتفصيلا، يتضمن تطبيق المزادات الذكي الجديد، الذي تم تسجيله في وزارة الاقتصاد كحقوق ملكية فكرية لدائرة القضاء، العديد من المزايا التي تتيح إمكانية الدخول السريع إلى التطبيق بواسطة الهوية الرقمية، مع توفير خيارات مبتكرة للمزايدة، من بينها المزايدة السريعة والمزايدة الإلكترونية التلقائية، فضلا عن إدراج ثلاثة خيارات للعضوية أمام المزايدين، تشمل العضوية الفضية، الذهبية، والبلاتينيوم، وتكون لكل منها امتيازاتها الخاصة.

وأما ما يتعلق بآلية التسجيل والدخول إلى التطبيق وإيداع المبالغ المالية، فيكون الدخول السريع بواسطة الهوية الرقمية بالنسبة للمواطنين والمقيمين داخل الدولة، وعن طريق إنشاء حساب باستخدام رقم الهاتف وكلمة المرور للمهتمين من خارج الدولة، وذلك مع إضافة وسائل متعددة لدفع تأمين المزاد عن طريق بطاقة الائتمان أو التحويل البنكي أو الشيكات.

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