22.2 ملياراً مكاسب سهم «بروج» بجلستين

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أضاف سهم شركة «بروج» نحو 5.7 مليارات درهم إلى رأسماله السوقي في نهاية جلسة أمس، مواصلاً مكاسبه للجلسة الثانية بعد الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ووصلت القيمة السوقية لشركة «بروج» عند الإدراج نحو 20.05 مليار دولار (73.64 مليار درهم)، لترتفع إلى 90.17 مليار درهم بنهاية تداولات الجمعة الماضي، وصولاً إلى أكثر من 95.8 مليار درهم في نهاية جلسة أمس، ما يعني مكاسب بأكثر من 22.2 مليار درهم في جلستين.

وأغلق سهم «بروج» أمس مرتفعاً 6.33% عند مستوى 3.19 دراهم بعد تداول 185.36 مليون سهم بقيمة تصل إلى 585.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 4954 صفقة.

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