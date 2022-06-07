«سي دي بي كيو» تستثمر 5 مليارات دولارفي 3 من أصول «دي بي ورلد»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت «دي بي ورلد» والمجموعة الاستثمارية العالمية «كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك» (سي دي بي كيو)، أمس، عن استثمار 5 مليارات دولار (18.4 مليار درهم) في 3 من أصول «دي بي ورلد» الرئيسة في دولة الإمارات.

وستستثمر «سي دي بي كيو» 2.5 مليار دولار في ميناء جبل علي، والمنطقة الحرة بجبل علي، ومجمع الصناعات الوطنية، عبر مشروع مشترك جديد تمتلك فيه حصة 22%، بينما يتم تمويل باقي العملية من الديون، وسيتاح للمستثمرين الآخرين على المدى الطويل فرصة الحصول على حصة إضافية تصل إلى 3 مليارات دولار وتتضمن العملية قيمة إجمالية للمشروع تبلغ 23 مليار دولار للأصول الثلاثة.

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