12.7 مليار دولار تداولات «دبي للسلع» في مايو

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، عن تسجيلها معدل اهتمام شهرياً مفتوحاً بلغ 116,929 عقداً خلال مايو لتسجل قيمة التداوات 12.72 مليار دولار واستمرت محفظة منتجات المعادن الثمينة في البورصة، بالإضافة إلى عقود العملات الرئيسية الست، في تصدر نشاط التداول في البورصة.

وسجلت أحجام التداول على كل من عقد الذهب الآجل وعقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة نمواً قوياً منذ بداية العام بنسبة 200 و359% مقارنة بالعام السابق.

وبلغ حجم التداول على محفظة العملات الرئيسية الست لبورصة دبي للسلع 28,963 عقداً بقيمة 1,460 مليون دولار وكان أقوى أداء لعقود العملات في البورصة من نصيب العقود الآجلة لليورو والجنيه الإسترليني وسجل معدل حجم التداول اليومي نمواً هائلاً على أساس سنوي بلغ 1123 و1125% .

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