إدراج شريحتين من الصكوك الصادرة عن حكومة إندونيسيا في ناسداك دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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رحبت بورصة ناسداك دبي، أمس، بإدراج شريحتين من الصكوك الصادرة عن حكومة إندونيسيا بقيمة إجمالية قدرها 3.25 مليارات دولار. وتشمل الشريحتان إصداراً بقيمة 1.75 مليار دولار يستحق بعد 5 سنوات بعائد 4.40%، وآخر بقيمة 1.5 مليار دولار يستحق بعد 10سنوات بعائد 4.70%.

ورفع الإدراجان الجديدان إجمالي قيمة الصكوك المُدرجة من قِبل حكومة إندونيسيا في ناسداك دبي إلى 22 مليار دولار، ما يجعلها أحد أكبر مُصدري الصكوك في البورصة.

وتُعزز الصكوك الجديدة مكانة دبي بين أكبر مراكز إدراج الصكوك على مستوى العالم، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في دبي حالياً 80.9 مليار دولار.

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