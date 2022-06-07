شركة إماراتية تستكشف الذهب بالأردن

المصدر: (عمّان - وام)

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وقّعت الحكومة الأردنية، ممثلة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، مذكرة تفاهم لاستكشاف الذهب في منطقة أبو خشيبة مع شركة سوليفست والشريك الاستراتيجي شركة إيرث جلوبال الإماراتية، وذلك في سياق توجه الحكومة الأردنية لاستكشاف الثروات الباطنية ودعم الاقتصاد الوطني.

ووقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة عن الجانب الأردني مع شركة سوليفست ممثلةً باندريه بوريسوف وبحضور مدير الشركة هاني الأسمر والشريك الاستراتيجي شركة إيرث جلوبال الإماراتية ممثلةً في رئيس مجلس إدارتها عبدالجليل البلوكي الذي أعرب بدوره عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات.

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