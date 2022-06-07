تباين أداء الأسهم.. والسيولة تقارب ملياري درهم

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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تباينت إغلاقات الأسهم المحلية أمس في بداية تعاملات الأسبوع، حيث صعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.06% ليغلق عند 3389 نقطة بدعم صعود قطاعات البنوك والنقل والاتصالات والخدمات، بينما تراجع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.7% ليغلق عند 9727 نقطة.

واستقطبت الأسهم سيولة نحو ملياري درهم، منها 1.7 مليار درهم بأبوظبي و253 مليوناً بدبي، وجرى التداول على نحو 448 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 100 مليون سهم في دبي ونحو 348 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 19284 صفقة.

سوق دبي

وصعد سوق دبي بنسبة 0.06% مع ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.36% بدعم صعود «الإمارات دبي الوطني» 3% و«دبي الإسلامي» 0.8%. كما صعد قطاع النقل 2% بدعم ارتفاع «العربية للطيران» 1.5% و«أرامكس» 2.8% و«الخليج للملاحة» 1.7%. وصعدت أسهم قطاعات الاتصالات 0.8% والخدمات 3.4 % والسلع 2% والتأمين 0.2%.

وتراجعت أسهم قطاع العقار 0.6% مع نزول «إعمار العقارية» 1% و«الاتحاد العقارية» 0.7%، بينما صعد «إعمار للتطوير» 1.8% و«ديار» 0.5%. وتراجع قطاع الاستثمار 1.8% بضغط نزول «سوق دبي المالي» 4.2% و«شعاع كابيتال» 0.3% و«دبي للاستثمار» 0.8%.

وتصدر «ديوا» النشاط في سوق دبي مستقطباً نحو 64 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» نحو 40 مليوناً، تلاه «سوق دبي المالي» 31 مليوناً، وهو الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.2%.

سوق أبوظبي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.7% ليغلق عند 9727 نقطة. وفي قطاع العقار نزل «الدار» 1% و«رأس الخيمة العقارية» 0.3%. وفي القطاع المالي والبنوك نزل سهم «العالمية القابضة» 0.2% و«أبوظبي الأول» 2% و«أبوظبي الإسلامي» 0.8%، بينما صعد «أبوظبي التجاري» 0.8%.

وفي قطاع الطاقة صعد سهم «أدنوك للتوزيع» 0.5% و«أدنوك للحفر» 3.4%، بينما نزل «دانة غاز» 0.9%. وفي قطاع الاتصالات صعد سهم «الياه سات» 2%، بينما تراجع «اتصالات» 1%. وتصدر سهم «بروج» النشاط في سوق أبوظبي جاذباً 585 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» بـ281 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بـ168 مليوناً.

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