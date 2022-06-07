«سي دي بي كيو» تستثمر 18.4 مليار درهم في «جبل علي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دي بي ورلد» والمجموعة الاستثمارية العالمية «كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك - سي دي بي كيو»، أمس، استثمار 5 مليارات دولار (ما يوازي 18.4 مليار درهم أو 6.3 مليارات دولار كندي) في ثلاثة من أصول «دي بي ورلد» الرئيسة في الإمارات.

وستستثمر مؤسسة «سي دي بي كيو» 2.5 مليار دولار (9.2 مليارات درهم) في ميناء جبل علي، والمنطقة الحرة بجبل علي «جافزا» ومجمع الصناعات الوطنية، وذلك من خلال مشروع مشترك جديد ستمتلك فيه حصة ما يقرب من 22%، بينما يتم تمويل باقي العملية من الديون.

وسيتاح للمستثمرين الآخرين على المدى الطويل فرصة الحصول على حصة إضافية تصل إلى 3 مليارات دولار (11 مليار درهم). وتتضمن هذه العملية قيمة إجمالية للمشروع تبلغ حوالي 23 مليار دولار (84.64 مليار درهم) للأصول الثلاثة.

بنى تحتية متطورة

ويشكّل ميناء جبل علي والمنطقة الحرة بجبل علي ومجمع الصناعات الوطنية معاً مجموعة من البُنى التحتية المتطورة مع سِجل نمو قوي على المدى الطويل.

وتشكّل الكيانات الثلاثة مجتمعة منظومة متكاملة بمستوى عالمي لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية لأكثر من 8700 شركة من جميع أنحاء العالم، حيث تخدم أكثر من 3.5 مليارات مستهلك عالمياً. وحققت الأصول الثلاثة إيرادات أوليّة بقيمة 1.9 مليار دولار (نحو 7 مليارات درهم) في عام 2021.

وميناء جبل علي ميناء رائد يشكّل بوابة رئيسة دولية للتجارة وثاني أكبر ميناء خارج آسيا، حيث يتمتع بموقع استراتيجي لخدمة الممر التجاري بين الشرق والغرب من خلال ربطه بـ150 مدينة على مستوى العالم عبر أكثر من 180 خطاً للشحن.

وتعد المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا» أكبر منطقة حرة في الشرق الأوسط وواحدة من أكبر المناطق الحرة في العالم، حيث تضم شركات عالمية من 140 دولة، منها حوالي 150 شركة من قائمة فورتشن لأكبر 500 شركة، أما مجمع الصناعات الوطنية فيمتد على منطقة بمساحة تصل إلى 21 كيلومتراً مربعاً مخصّصة لشركات التصنيع والتجهيز. وستبقى أعمال الأصول الثلاثة مدمجة بالكامل في مجموعة «دي بي ورلد»، حيث لن تتأثر العمليات اليومية والمتعاملون ومزوّدو الخدمات والموظفون.

توسيع الشراكة

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»: يسعدنا أن نعلن عن توسيع شراكتنا مع كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك، حيث حقق الاستثمار المشترك بيننا نجاحاً مهماً بفضل خبراتنا وأُفق الاستثمار طويل الأجل لدينا.

وإننا على ثقة بأن هذه الشراكة الجديدة ستعزز أصولنا وستسمح لنا بالاستفادة من إمكانات النمو الكبيرة في المنطقة ككل. وستحقق الصفقة أيضاً هدفنا في تقليل صافي الرافعة المالية لـ دي بي ورلد إلى أقل من 4 أضعاف معدّل الدين الصافي إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وقد تم تحقيق ذلك رغم تحديات الجائحة والظروف الاقتصادية العالمية الأخيرة.

وأضاف: التعزيز الكبير لميزانيتنا العمومية، واستمرار مرونة أعمالنا، والتنوع في محفظتنا، وكذلك التركيز المستمر على حلول سلاسل التوريد، ستدعم هدفنا في تحقيق تصنيف استثماري قوي للمجموعة. وبشكل عام، نعتقد أن هذه الصفقة ستوفر منصة قوية للأصول الإماراتية من أجل تحقيق أهداف النمو على المدى الطويل، بينما تدعم الميزانية العمومية القوية استراتيجية حلول سلاسل التوريد المتكاملة للمجموعة، والتي ستحقق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة في دي بي ورلد.

وقال إيمانويل جاكلوت، نائب الرئيس التنفيذي مسؤول البنية التحتية في كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك: يشكّل الاستثمار في جبل علي مثالاً مهماً للشراكة بين كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك ودي بي ورلد، والتي تغطي الآن 4 قارات و18 محطة حاويات.

ويسعدنا تعميق علاقتنا طويلة الأمد مع المشغّل الرائد للخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد العالمية من خلال الاستثمار في البنية التحتية التجارية الاستراتيجية، والتي ستلعب دوراً محورياً في تطور الاقتصاد العالمي.

وتتمتع دي بي ورلد بمكانة متميزة في تقديم حلول مبتكرة لمتعامليها من جميع أنحاء العالم. إذ نرحّب بهذه الفرصة للاستثمار في مجموعة من البنى التحتية المتطورة والتي توفر لمؤسسة كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك فرصة استكشاف الأسواق والمسارات التجارية الجديدة سريعة النمو في أفريقيا وجنوبي آسيا.

ومن المتوقع إغلاق الشريحة الأولى من الصفقة التي تقدّر بـ5 مليارات دولار (18.4 مليار درهم) في الربع الثاني أو الثالث من عام 2022. بينما يتوقع إغلاق الشريحة الثانية من الصفقة التي تقدّر بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار (11 مليار درهم) خلال الربع الأخير من عام 2022.

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