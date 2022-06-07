«إعمار» تطور 3071 وحدة سكنية في «مرسى راشد لليخوت»

المصدر: دبي – بشار باغ

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يضم مشروع مرسى راشد لليخوت، الذي تطوره شركة إعمار العقارية، ما يناهز 3071 وحدة سكنية راقية، بحسب أحدث مخطط للمشروع اطلعت عليه «البيان»، وتشمل المجمعات السكنية في المشروع مجمع «سيغيت» الذي يضم 4 أبنية بشقق ذات مساحات متنوعة، ويتمتع المجمع الذي سيتم إنجازه في سبتمبر 2025 بإطلالة على الواجهة المائية، ويقع بجانب أطول بركة سباحة، التي يصل طولها إلى 500 متر.

تتميز الشقق بطابعها العصري، وواجهاتها الزجاجية، ونوافذها الجدارية، وتضم شرفات فسيحة، وتتمتع بإطلالات على الواجهة المائية، و«وسط مدينة دبي»، وتقدم للسكان مرافق متكاملة، تتضمن القاعة الترفيهية، والمنصة التي تحتضن مركز اللياقة البدنية ومنطقة ألعاب الأطفال والملاعب الترفيهية وغيرها.

وسيشكل مرسى راشد لليخوت وجهة عالمية جديدة لمالكي اليخوت ومحبي الإبحار، إذ يضم 430 مرسى، كما يحتضن سفينة «كوين إليزابيث 2»، التي تعتبر من أشهر السفن في العالم، وتحولت إلى فندق. ويضم المشروع نادي يخوت عائماً، ومرافق ضيافة على سطح الماء، ونادياً شاطئياً خاصاً، بالإضافة إلى مطاعم ومرافق ترفيهية متنوعة.

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