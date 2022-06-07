أنظمة لـ«أبوظبي العالمي» لتنظيم البيع على المخطط لمشاريع العقار

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، مؤخراً أنظمة جديدة لتنظيم عمليات البيع على المخطط لمشاريع التطوير العقاري والرسوم الخاصة بها.

وتهدف هذه الأنظمة الجديدة إلى رفع ثقة المستثمرين ومتعاملي سوق أبوظبي العالمي في مشاريع التطوير العقاري في جزيرة المارية من خلال إنشاء سجل خاص باتفاقيات الحجز التي يبرمها المطور الرئيسي لجزيرة المارية مع أي من المطورين الفرعيين أو المشترين. وتنطبق اللوائح الجديدة أيضاً على اتفاقيات الحجز التي يبرمها المطورون الفرعيون مع المشترين.

كما أجرى سوق أبوظبي العالمي تعديلات على الأنظمة الحالية الخاصة بالملكية العقارية للعام 2015 من خلال تعزيز الالتزام بتسجيل حقوق عقارية كعقود الإيجار وأي تجديد لتلك العقود لدى السجل العقاري الحالي في سوق أبوظبي العالمي وأيضاً توضيح الفترة الزمنية التي يتوجب من خلالها التسجيل، بالإضافة إلى العقوبات على المخالفات التي يتم ارتكابها.

وقام مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي بتعديل الجدول الحالي للرسوم العقارية وإصدار القواعد الخاصة بأنظمة الملكية العقارية للعام 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز