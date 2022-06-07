13.7 مليار درهم صافي استثمارات الأجانب

المصدر: (أبوظبي - وام)

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ارتفع صافي استثمارات الأجانب غير العرب في الأسهم المحلية، إلى أكثر من 13.7 مليار درهم منذ بداية العام الجاري. وأظهر رصد وكالة أنباء الإمارات «وام»، استناداً إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي الماليين، أن المستثمرين الأجانب غير العرب، حققوا مشتريات في أسواق الأسهم المحلية بقيمة 51.1 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل مبيعات بنحو 37.7 مليار درهم في الفترة نفسها بصافي استثمار 13.7 مليار درهم كمحصلة شراء.

ووصلت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق أبوظبي، إلى نحو 36.9 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، مقابل مبيعات بنحو 25.1 مليار درهم بصافي استثمار 11.8 ملياراً كمحصلة شراء. وبلغت مشترياتهم بسوق دبي 14.2 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، مقابل مبيعات بنحو 12.3 مليار درهم، بصافي استثمار جاوز 1.88 مليار درهم كمحصلة شراء.

ومن المتوقع أن تواصل أسواق الأسهم المحلية، استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، في ظل الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة، إلى جانب سلسلة من عمليات الطرح العام الأولي، والإدراجات الكبرى، والتي شملت «بروج»، وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، و«موانئ أبوظبي»، و«فيرتيغلوب» و«أدنوك للحفر» و«ألفا ظبي»، ومجموعة «ملتيبلاي».

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