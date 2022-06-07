1.8 مليار تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي – وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 1.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 467 مبايعة بقيمة 929.68 مليون درهم، منها 62 مبايعة للأراضي بقيمة 226.44 مليون درهم، و405 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 703.24 ملايين.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 28 مليون درهم بمنطقة جميرا الأولى، وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 34 مبايعة بـ68 مليون درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 25 مليونا بمنطقة الخوانيج الثانية، كأهم مبايعات الشقق والفلل. وسجلت الرهون 752.6 مليونا.

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