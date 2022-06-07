الإمارات الثانية في قائمة أقوى 100 شركة بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «فوربس» الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية «أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط» لعام 2022، لتسلط الضوء على الشركات الأكبر والأكثر قيمة وربحية في المنطقة. وحلت شركات الإمارات في المركز الثاني بـ 25 شركة، فيما تصدرت السعودية القائمة بواقع 33 شركة، ثم قطر 16 شركة، لتشكل 3 دول خليجية نحو 75% من التصنيف.

وأعدت «فوربس» القائمة بالاعتماد على المعلومات والبيانات من أسواق المال في دول المنطقة لتصنيف الشركات وفقاً للقيمة السوقية والمبيعات وإجمالي الأصول وصافي الأرباح لعام 2021.

وللعام الثالث على التوالي، تصدر عملاق النفط والغاز «أرامكو» السعودية، بمبيعات بلغت 400.5 مليار دولار، وقيمة سوقية بلغت 2.3 تريليون دولار. بينما حلت «سابك» في المركز الثاني مع مبيعات بلغت 46.6 مليار دولار، وقيمة سوقية بلغت 100.5 مليار دولار، تليها مجموعة بنك قطر الوطني في المركز الثالث بمبيعات 14 مليار دولار، وقيمة سوقية 59.1 مليار دولار، وهي الشركة القطرية الوحيدة المصنفة ضمن أول 20 مركزاً في القائمة.

وجاء ترتيب الدول في القائمة كالتالي: السعودية 33، الإمارات 25، قطر 16، الكويت 8، البحرين 5، المغرب 5، الأردن 3، مصر 3، وعُمان شركتان.

وفيما يخص ترتيب أقوى 10 شركات فجاءت كالتالي: أرامكو، سابك، مجموعة بنك قطر الوطني، البنك الأهلي السعودي، مصرف الراجحي، بنك أبوظبي الأول، الشركة السعودية للكهرباء، بنك الإمارات دبي الوطني، مجموعة «&e»، أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، شركة الاتصالات السعودية «stc».

ومثل قائمة العام الماضي، تصدر قطاع البنوك والخدمات المالية القائمة بواقع 42 شركة، حيث تشكل البنوك نحو 50% من الشركات المصنفة ضمن أقوى 10 شركات في الشرق الأوسط. يليه قطاعا الصناعة والاتصالات بواقع 11 شركة لكل منهما.

تعافٍ

أدت الزيادة الكبيرة في أسعار النفط إلى التعافي السريع في دول الخليج، حيث شهدت شركات منطقة الشرق الأوسط أداءً قويًا، إذ سجلت أقوى 100 شركة أرباحًا مجمعة بقيمة 201.7 مليار دولار في 2021، مقارنة بـ91 مليار دولار في 2020. وفي المجمل، وصل مجموع القيم السوقية لـ100 شركة إلـى 4 تريليونات دولار، مقابل 3 تريليونات دولار في قائمة العام الماضي.

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